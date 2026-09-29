ChatGPT incorporó una función que permite buscar lugares y planificar recorridos desde el propio chatbot.

La herramienta, conocida como ChatGPT Maps, utiliza la ubicación del usuario y responde consultas escritas en lenguaje natural, con resultados que aparecen sobre un mapa y en fichas con información de cada lugar.

La propuesta apunta a competir en un terreno dominado por Google Maps y Apple Maps, aunque todavía no ofrece todas las funciones de navegación de esas aplicaciones.

Su principal diferencial está en la posibilidad de pedir una búsqueda como si fuera una conversación: se puede indicar qué se quiere encontrar, a qué distancia, cuánto se pretende gastar y qué características debe tener el lugar.

Qué es ChatGPT Maps y cómo funciona

ChatGPT Maps es una interfaz de mapas integrada en ChatGPT que combina búsqueda, información geográfica y lenguaje natural para localizar lugares y responder consultas sobre el entorno del usuario.

OpenAI la presenta como una herramienta para descubrir lugares, consultar qué hay alrededor y obtener información contextual sobre esos sitios.

A diferencia de los buscadores de mapas tradicionales, que suelen requerir una dirección, una categoría o la aplicación de filtros específicos, ChatGPT permite formular la búsqueda directamente en lenguaje natural. El usuario puede combinar en una misma instrucción distintos criterios, como ubicación, horario, tipo de lugar y valoración.

Por ejemplo, puede escribir: “Buscame una parrilla cerca de mí, que esté abierta y tenga buenas reseñas”. A partir de esa indicación, ChatGPT identifica qué está buscando el usuario, toma su ubicación como referencia y cruza los criterios solicitados para mostrar opciones que se ajusten a la consulta.

Cómo activar ChatGPT Maps

Para utilizar Maps, hay que pedirle a ChatGPT que abra la función desde una conversación. El sistema mostrará un enlace que dirige a Maps y, en el primer ingreso, solicitará permiso para acceder a la ubicación.

Una vez habilitado el acceso, se pueden buscar lugares cercanos directamente desde el chat, sin necesidad de seleccionar una categoría ni completar filtros previamente.

ChatGPT Maps permite buscar lugares y consultar información sobre establecimientos directamente desde el chatbot. ChatGPT

Qué se puede buscar y consultar en ChatGPT Maps

La función permite encontrar restaurantes, comercios y puntos de interés. Los resultados aparecen en el mapa y pueden estar acompañados por fotografías, opiniones, descripciones y datos del establecimiento.

El usuario también puede modificar la búsqueda desde la misma conversación. Si las opciones encontradas son demasiado caras o están lejos, puede pedir que se reduzca el presupuesto o el radio de distancia sin volver a iniciar todo el proceso.

La herramienta también permite combinar condiciones. Por ejemplo, se puede buscar un restaurante a menos de determinada distancia, establecer un rango de precios y pedir que se prioricen determinadas características.

Cómo usar ChatGPT Maps para organizar un viaje

La función también puede utilizarse antes de emprender un viaje. El usuario puede indicar los lugares que quiere visitar, los días disponibles y el tipo de actividades que busca.

A partir de esos datos, ChatGPT puede ayudar a organizar un recorrido y proponer alternativas. Si después se modifica el tiempo disponible o se agrega un nuevo destino, la conversación permite ajustar el plan.

Esta posibilidad diferencia a Maps de una búsqueda tradicional: el usuario puede plantear el viaje completo y luego ir modificando cada parte a través del chat.

La nueva función muestra los resultados sobre un mapa y permite ajustar la búsqueda según distancia, presupuesto y características del lugar.

Qué funciones todavía no tiene frente a Google Maps

ChatGPT Maps todavía no reemplaza a las aplicaciones de navegación convencionales. La herramienta no ofrece navegación en tiempo real ni información sobre el tránsito o las condiciones climáticas durante el recorrido.

La diferencia también aparece en el objetivo de cada servicio. Mientras Google Maps está preparado para acompañar al usuario durante un trayecto, la función de OpenAI apunta por ahora a resolver consultas sobre lugares y ayudar a preparar recorridos.

En ese sentido, su mayor novedad está en combinar mapas con una conversación.