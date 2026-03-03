El viernes 6 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva edición de la Noche de las Hamburguesas, una jornada que reunirá a más de 200 locales con una propuesta central: ofrecer un combo seleccionado con 50% de descuento desde las 19 y hasta el horario de cierre de cada establecimiento. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica, invita a recorrer distintos barrios porteños con promociones especiales en una de las comidas más elegidas. Cada hamburguesería adherida definirá un combo específico con rebaja. La promoción incluye una hamburguesa, un acompañamiento y una bebida. El menú elegido puede variar según la marca y la sucursal. Para conocer qué ofrece cada local, la organización habilitó un mapa virtual oficial donde se detalla la ubicación de los participantes y el combo disponible en cada caso. El acceso al evento es libre, no hay entrada previa ni inscripción. El consumidor paga directamente en el comercio elegido. Además de los locales distribuidos en distintos barrios, la propuesta sumará dos patios al aire libre que funcionarán de 19 a 00:00: En esos espacios también se ofrecerán combos con descuento. La convocatoria incluye tanto cadenas de alcance nacional e internacional como hamburgueserías independientes. Entre las marcas confirmadas figuran: En los patios gastronómicos también participarán marcas como What The Burger, Burger Couple, Shappa, Burger Zapata y Bravos Carnes. Para obtener mas información se puede consultar en https://www.instagram.com/bacapitalgastronomica/?hl=es Quienes quieran aprovechar las promociones pueden consultar previamente el mapa interactivo para organizar el recorrido, verificar qué combo ofrece cada local y elegir el barrio o la marca de preferencia. Con descuentos del 50% en combos seleccionados y una amplia variedad de opciones, la Noche de las Hamburguesas 2026 vuelve a instalarse como una de las fechas gastronómicas más convocantes del calendario porteño.