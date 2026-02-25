Con el comienzo del ciclo lectivo 2026 cada vez más cerca, el gasto escolar vuelve a ocupar el centro de la escena para miles de familias. En un contexto de inflación, preparar mochilas y uniformes se volvió un desafío para el presupuesto. De acuerdo con un estudio de la consultora Clash Beneficios, la canasta básica escolar ya supera los $ 76.900 por estudiante, sin incluir artículos de mayor valor como mochilas técnicas o zapatillas de marca. Ante este escenario, distintas entidades financieras lanzaron promociones especiales para la “Vuelta al Cole”, con descuentos de hasta el 40%, reintegros y financiación en cuotas sin interés, en un intento por captar consumo en un momento clave del año. Los precios actuales muestran la presión sobre el bolsillo. Por eso, utilizar promociones bancarias, pagos con QR o billeteras digitales como MODO se convirtió en una estrategia cada vez más utilizada para reducir el costo final. Varias entidades lanzaron beneficios específicos en librerías, indumentaria y calzado escolar. Promociones los jueves hasta el 12 de marzo. 10% y 4 cuotas sin interés en librerías y jugueterías. También hay beneficios en entidades como Credicoop, Ciudad, Patagonia y Supervielle, con descuentos que van del 20% al 40% y opciones de financiación. En el interior del país, el Grupo Petersen, presente en Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz, ofrece 20% sin tope en librerías y hasta 30% en indumentaria.