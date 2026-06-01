Un nuevo paro universitario afectará a miles de alumnos y los dejará sin clases el miércoles y jueves de la primera semana de junio.

La medida de fuerza busca reclamar la apertura de paritarias, la recuperación salarial y el incremento del presupuesto destinado a las universidades.

La nueva huelga se da en un contexto en donde otros gremios ya realizaron paros docentes para presionar por mejoras en sus ingresos.

Qué alumnos se verán afectados por el nuevo paro universitario

Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) informaron que llevarán adelante una nueva huelga.

La medida de fuerza fue impulsada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), entidad que forma parte de la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP).

Entre los principales reclamos figuran la apertura de paritarias, la actualización de las becas estudiantiles y un aumento para las universidades y el sistema científico.

De esta manera, el plan de lucha contempla un paro los días miércoles 3 y jueves 4 en todas las universidades nacionales. En caso de la UNLP, afectará el funcionamiento habitual de las 17 facultades.

La situación generó preocupación en el sector, ya que se trata de trabajadores que cumplen funciones claves para el funcionamiento de las universidades como tareas administrativas, de mantenimiento, limpieza y apertura de edificios.

El anuncio de la protesta de trabajadores no docentes

La decisión fue tomada durante un encuentro que reunió a representantes de 56 asociaciones adheridas a FATUN.

La resolución fue comunicada mediante las redes sociales de FATUN y ATULP. El texto declara que de manera “unánime se determinó seguir fortaleciendo la unidad, solidaridad y organización para llevar adelante el plan de acción que consistirá en cuatro semanas de protesta y visibilización, con paro los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio, en todas las universidades nacionales del país”

El paro docente se da luego de que otras facultados a nivel nacional hayan tomado medidas similares. Los profesores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) llevaron una huelga del 26 al 30 de mayo que impactó en 12 facultades, cuatro escuelas y dos polos universitarios.