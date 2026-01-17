El mate es una de las infusiones más consumidas en el país, pero no todos lo toleran de la misma manera. Para muchas personas, su consumo está asociado a acidez, ardor estomacal o digestiones pesadas, lo que lleva a buscar alternativas para seguir disfrutándolo sin molestias.

En ese contexto, los yuyos digestivos ganan protagonismo, ya que no solo modifica el sabor de la yerba, sino que también puede ayudar a lograr un mate más suave y amigable con el estómago.

¿Por qué el mate puede generar acidez y molestias digestivas?

Una de las razones más mencionadas es la presencia de cafeína, que en personas sensibles puede irritar el estómago o el esófago, sobre todo cuando se consume en grandes cantidades o durante muchas horas seguidas.

Además, el polvillo de la yerba, el uso de agua demasiado caliente o tomar mate en ayunas suelen potenciar la sensación de acidez. Estos factores, combinados, explican por qué algunas personas sienten molestias y otras no.

¿Cuál es el yuyo ideal para agregar al mate y evitar la acidez?

La manzanilla se posiciona como una de las hierbas más recomendadas para acompañar el mate. Es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, que ayudan a aliviar la irritación del estómago y favorecen una digestión más liviana.

Otro punto a favor es que su sabor es suave, por lo que no invade el gusto de la yerba. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan reducir la acidez sin alterar demasiado la experiencia tradicional del mate.

¿Qué otras hierbas ayudan a mejorar la digestión cuando se toma mate?

Además de la manzanilla, existen otros yuyos muy populares por sus efectos digestivos. La peperina, por ejemplo, aporta frescura y realza el sabor amargo del mate, además de contribuir a una sensación digestiva más liviana.

El poleo y el cedrón también son opciones frecuentes. El primero, de gusto mentolado, ayuda a aliviar trastornos gastrointestinales y nerviosismo, mientras que el segundo favorece las digestiones lentas y aporta un efecto relajante.

¿Cómo influye la forma de preparación del mate en la acidez?

La manera en que se prepara el mate es clave para evitar molestias. Tamizar la yerba antes de colocarla en el mate ayuda a eliminar el polvillo, señalado como uno de los principales responsables de la acidez.

También es importante controlar la temperatura del agua. Lo ideal es usarla entre 70 y 85 grados, sin que hierva, y evitar cebar de forma excesiva durante largos períodos.

¿La yerba mate orgánica ayuda a prevenir la acidez?

La yerba mate orgánica suele ser mejor tolerada por personas con estómagos sensibles. Al no estar cultivada con fertilizantes ni pesticidas sintéticos, resulta una alternativa más suave para el sistema digestivo.

Para quienes sufren acidez con frecuencia, cambiar a una yerba orgánica puede marcar una diferencia, sobre todo si se combina con una preparación adecuada y el agregado de hierbas digestivas.

¿Se puede seguir tomando mate sin resignar sabor ni bienestar?

Incorporar yuyos como la manzanilla, la peperina, el poleo o el cedrón permite disfrutar de un mate más equilibrado, sin renunciar a su sabor característico ni a la costumbre diaria.

Con pequeños ajustes en la elección de la yerba, la temperatura del agua y los agregados naturales, es posible convertir el mate en una bebida más saludable y fácil de digerir.