El mate no solo es la infusión por excelencia en Argentina, también es sinónimo de encuentro y un verdadero ritual que acompaña en cualquiera de los momentos del día .

Es cierto que cada persona tiene su forma de prepararlo. Sin embargo, hay quienes se animaron a sumar un ingrediente extra para potenciar los beneficios de la yerba tradicional : las hierbas naturales.

Entre ellas, la menta se destaca por su capacidad revitalizadora, siendo una alternativa más que eficiente para la salud.

Beneficios de incorporar la menta en el mate

Es sabido que esta hierba, conocida por su sabor refrescante, despierta el paladar, pero también ayuda a recuperar la energía de manera natural.

Además, la clave de su efecto energizante está en el mentol, un componente natural que estimula el sistema nervioso central. Precisamente, la menta promueve un mayor estado de alerta, ayuda a mejorar la concentración y despejar la mente, sin alterar el equilibrio emocional .

A continuación, algunos de los beneficios que le aporta al mate:

Refuerza la digestión : ayuda a aliviar molestias como la hinchazón, los gases y la acidez estomacal.

: ayuda a como la hinchazón, los gases y la acidez estomacal. Relaja y reduce el estrés : su aroma y propiedades naturales favorecen la calma y el bienestar emocional.

: su y favorecen la calma y el bienestar emocional. Mejora la respiración: actúa como descongestionante natural, facilitando la respiración en casos de resfrío o alergias.

Cómo se puede incorporar la menta en el mate

Incorporar menta al mate transforma cada cebada en una poderosa fuente de bienestar físico y mental. Es decir, una forma natural y deliciosa de revitalizar el cuerpo a cualquier hora del día .

A continuación, algunas opciones para sumar menta al ritual matero: