Cuidar el cerebro desde las primeras horas del día puede marcar la diferencia en la memoria, la concentración y el envejecimiento cognitivo. Lo que elegimos en el desayuno influye directamente en la energía mental y, según estudios recientes, una infusión tradicional podría ser la mejor aliada para ese propósito.

Investigadores han confirmado que el consumo regular de mate, una bebida de origen vegetal ampliamente consumida en América del Sur y cada día más propagada en España, podría tener un efecto neuroprotector y ayudar a prevenir enfermedades como el Parkinson.

El consumo de mate, que crece en España, tiene beneficios cognitivos respaldados por estudios científicos.

Qué dicen los estudios sobre el mate y la memoria

El equipo formado por Emilia Gatto, Irene Taravini y Juan Ferrario realizó un modelo experimental en laboratorio que demuestra cómo los compuestos antioxidantes del mate actúan sobre las neuronas. El estudio concluye que esta infusión puede retrasar el deterioro cognitivo y proteger frente a enfermedades neurodegenerativas.

“El mate reduce el proceso neurodegenerativo. Publicamos los primeros resultados en 2015 y, tras repetir los experimentos, siempre obtenemos el mismo efecto: el mate protege las neuronas”, explicó la investigadora Taravini. Ferrario, por su parte, destaca que los polifenoles, que componen el 10 % del peso seco de la yerba, “son potentes antioxidantes, superando incluso a otras infusiones populares”.

Este efecto no es solo químico. “El mate no es solo una bebida, sino un hábito placentero que se incorpora desde la infancia. Ese componente emocional también puede influir positivamente en la salud neuronal”, añade Taravini.

Cuánto mate conviene tomar al día para notar sus beneficios

Los resultados del estudio indican que cuanto mayor es el consumo diario de mate, mejor es la protección cerebral. En especial, se observó que quienes toman más de un termo al día tienen menor riesgo de sufrir deterioro cognitivo.

Aunque los primeros resultados son prometedores, los científicos advierten que se necesitan más investigaciones a largo plazo para confirmar los efectos en humanos. Aun así, los beneficios potenciales del mate ya lo colocan como una alternativa sólida dentro de los desayunos saludables.

Además, su perfil nutricional lo respalda: aporta vitaminas A, B, C y E, minerales como hierro, magnesio y potasio, es un estimulante natural, mejora la digestión, ayuda a controlar el apetito y reduce el colesterol LDL y los triglicéridos.

El consumo de mate en España: una costumbre que gana adeptos

Aunque el mate es tradicionalmente sudamericano, su presencia en España ha crecido notablemente en los últimos años. Las corrientes migratorias desde Argentina, Uruguay y Paraguay han traído consigo esta bebida que ya se encuentra en supermercados, herbolarios y tiendas especializadas en todo el país.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, es habitual ver a personas tomando mate en parques, universidades o espacios públicos. Esta infusión ha dejado de ser exótica para convertirse en parte de la vida diaria de muchos residentes, tanto latinoamericanos como españoles que han adoptado el hábito.

De hecho, el Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que la comunidad argentina es una de las más numerosas entre los residentes no nacidos en España. Esto ha contribuido a normalizar el consumo del mate, al igual que ocurrió antes con productos como la quinoa o el aguacate.

Por qué el mate puede ser el mejor desayuno para el cerebro

El mate no solo aporta energía y nutrientes, sino que también combina beneficios fisiológicos y emocionales. Su preparación requiere pausa, su consumo invita a la conversación, y su sabor amargo estimula los sentidos. Todo esto contribuye a un estado mental más activo y consciente.

La yerba mate aporta antioxidantes y polifenoles que protegen las neuronas y mejoran la función cognitiva.

Además, como es bajo en calorías y no necesita azúcar, se ajusta a las tendencias de alimentación saludable. Al incluirlo en el desayuno, permite empezar el día con claridad mental, sin los picos de glucosa o cafeína que generan otras bebidas.

Para quienes buscan una alternativa al café o desean mejorar su bienestar cerebral, incorporar mate al desayuno puede ser una elección acertada. Y ahora, con evidencia científica que respalda sus propiedades, esta hierba ancestral se posiciona como un verdadero alimento funcional para la mente.