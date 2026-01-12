Para quienes no la conozcan, la dieta keto se basa en un alto consumo de grasas saludables, una ingesta moderada de proteínas y una reducción significativa de carbohidratos. Este enfoque nutricional lleva al cuerpo a un estado de cetosis, donde quema grasa como fuente principal de energía.

En los últimos años, esta dieta ganó popularidad por sus beneficios en la pérdida de peso y el aumento de energía , lo que la convierte en una opción atractiva, ya que también mejora la concentración y reduce la sensación de hambre.

Sin embargo, mantener este tipo de alimentación a lo largo del día puede llegar a ser complicado para quienes pasan muchas horas fuera de casa durante el día.

Dieta Keto (foto: archivo). SewcreamStudio

¿Cómo hacer dieta sin cambiar la rutina?

Adaptar la dieta keto a la rutina laboral no tiene por qué ser complicado. Una buena estrategia es preparar las comidas con antelación y trasportarla en contenedores térmicos. Estos recipientes son ideales para llevar ensaladas con aguacate, pollo a la parrilla y aderezos bajos en carbohidratos.

Otra opción práctica es optar por snacks keto que se puedan consumir fácilmente en la oficina. Frutos secos, quesos curados y aceitunas son excelentes alternativas que no requieren preparación.

Es importante también considerar las bebidas. El agua, el té y el café negro son opciones que se alinean con esta dieta. Evitar las bebidas azucaradas y optar por infusiones puede hacer una gran diferencia en el cumplimiento de los objetivos nutricionales.

Para quienes disfrutan de un almuerzo caliente, preparar platos como sopas de crema de brócoli o guisos de carne con verduras bajas en carbohidratos es una excelente idea.

Foto: archivo.

La clave para aplicar la dieta keto en la rutina laboral es la planificación. Con un poco de organización y los recipientes adecuados, es posible disfrutar de comidas deliciosas y saludables sin complicaciones.

