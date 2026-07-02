La ola polar será en el AMBA.

En esta noticia Ingresa una fuerte ola de frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que el próximo viernes 3 de julio se registrará el día más frío de 2026 dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia del ingreso de una intensa masa de aire polar.

Según el detalló el SMN, las temperaturas mínimas descenderán por debajo de los 0°C en varios sectores del sur del conurbano bonaerense, donde las heladas serán protagonistas desde las primeras horas de la mañana.

Las localidades de Ezeiza, Cañuelas, Quilmes y Berazategui figuran entre las zonas donde se esperan temperaturas bajo cero, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la zona norte del Conurbano la mínima rondará 1 grado.

A pesar del intenso frío, no se esperan lluvias, por lo que la jornada estará dominada por el tiempo estable y el cielo con poca nubosidad, aunque con una sensación térmica que podría ubicarse por debajo de los valores pronosticados debido al aire frío.

Ingresa una fuerte ola de frío

La llegada de esta masa de aire polar mantendrá temperaturas muy bajas durante varias jornadas consecutivas, con mañanas heladas y tardes frescas en toda la región.

No se esperan lluvias, por lo que la jornada estará dominada por el tiempo estable y el cielo con poca nubosidad (Fuente: archivo).

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones pronosticadas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Cuáles fueron los días más fríos de la historia en el AMBA

Aunque el viernes será el día más frío de lo que va de 2026, las temperaturas previstas todavía estarán lejos de los récords históricos registrados en la región.

Entre los episodios más destacados figuran:

9 de julio de 1918 : la entonces Capital Federal registró -5,4°C, la temperatura más baja medida oficialmente en la ciudad desde que existen registros meteorológicos.

Junio de 1967 : una intensa ola polar provocó varias jornadas con temperaturas bajo cero en el AMBA y fuertes heladas generalizadas.

Julio de 2007 : una histórica nevada sorprendió a Buenos Aires y gran parte del conurbano el 9 de julio. Si bien la temperatura mínima no fue récord, el fenómeno quedó grabado en la memoria de millones de argentinos.

Junio y julio de 2024: otra potente irrupción de aire polar dejó heladas generalizadas en el Conurbano y temperaturas cercanas a los récords invernales en distintas localidades bonaerenses.

Si bien el episodio previsto para este viernes no alcanzaría esos valores extremos, sí será la jornada más fría del año hasta el momento, consolidando una de las semanas más invernales de 2026 en el AMBA.