Orgullo nacional: zarpa el primer buque eléctrico del mundo que unirá a Argentina con un país clave. Foto: Buquebus

La navegación en Sudamérica experimentará un avance significativo con la introducción del primer buque eléctrico del mundo. Este desarrollo se traducirá en una mejora notable del servicio de Buquebus, que enlaza a Buenos Aires con Uruguay.

Precisa la empresa, establecida por el empresario argentino Juan Carlos López Mena, que procederá a poner en operación el “China Zorrilla”, como se ha denominado al nuevo navío. Esta embarcación no solo se distingue por su compromiso con la sustentabilidad, sino también por su tamaño sin precedentes.

Orgullo nacional: zarpa el primer buque eléctrico del mundo que unirá a Argentina con un país clave. Foto: Buquebus

Así lucirá el primer barco eléctrico del mundo que unirá Argentina y Uruguay.

El China Zorrilla, elaborado por el reconocido astillero Incat en Tasmania (Australia), representa el noveno barco desarrollado para Buquebus y establece un nuevo estándar en el transporte marítimo. Sus principales características comprenden:

Capacidad : hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos, duplicando el tamaño de su antecesor, el emblemático Francisco.

Propulsión : 100% eléctrica, dotado de ocho motores eléctricos y propulsión a chorro de agua.

Baterías : sistema de almacenamiento de energía superior a 40-43 MWh, el mayor instalado en un barco, con baterías que pesan alrededor de 275 toneladas. Recarga en solamente 80 minutos mediante cargadores de alta capacidad (15 MW) ubicados en los puertos de Buenos Aires y Colonia.

Dimensiones : 130 metros de eslora, lo que lo convierte en el catamarán de aluminio más extenso jamás construido.

Velocidad y experiencia : se destaca como el más veloz de su categoría, completando la ruta en aproximadamente 90 minutos sin emisiones de CO₂, sin ruidos ni vibraciones, además de ofrecer mayor confort a los pasajeros.

Espacios: más de 3.000 m² dedicados a áreas de recreación, tres clases de servicio, conectividad satelital y una amplia tienda libre de impuestos.

Impacto del China Zorrilla en emisiones y biodiversidad

El proyecto, que requirió una inversión próxima a los 170 millones de dólares, recibe apoyo financiero sustentable, abarcando la primera “operación azul” global para transporte marítimo eléctrico junto al Banco Santander Uruguay, con respaldo del Banco Mundial.

Al entrar en operación, este innovador transporte sustituirá a dos buques diésel de mayor antigüedad, logrando una reducción aproximada del 84% en las emisiones vinculadas al cruce de pasajeros entre Argentina y Uruguay.

El China Zorrilla no solo erradica las emisiones directas de gases contaminantes, sino que también minimiza considerablemente el ruido submarino, resguardando la biodiversidad del Río de la Plata y eliminando el riesgo de derrames de combustible.

Orgullo nacional: zarpa el primer buque eléctrico del mundo que unirá a Argentina con un país clave. Foto: Buquebus

Ventajas de capacidad del China Zorrilla frente a otros buques

Más allá de la ventaja operativa que presenta su motor eléctrico, el China Zorrilla ofrece un beneficio significativo, el cual radica en su capacidad de transporte de personas en comparación con otros buques de la empresa:

China Zorrilla : 2100

Francisco : 950

Atlantic III : 610

Silvia Ana: 1200

China Zorrilla: el nuevo transporte marítimo sostenible

El China Zorrilla representa un hito en la industria marítima debido a su capacidad de operar con cero emisiones, estableciendo un nuevo estándar para el transporte de pasajeros en la región.

Su incorporación al servicio de Buquebus no solo optimiza la conectividad entre Buenos Aires y Uruguay, sino que también promueve la conciencia ambiental al reducir drásticamente el impacto ecológico de los viajes marítimos.

Este avance tecnológico y sustentable genera un impulso significativo para el turismo y el comercio en Sudamérica. Con una capacidad de hasta 2.100 pasajeros y un diseño innovador, el China Zorrilla se posiciona como el referente de una nueva era en el transporte marítimo, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad y eficiencia energética.