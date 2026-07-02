Muchas veces, conectarse a una red WiFi sin conocer la contraseña parece imposible. Sin embargo, existen distintas funciones incorporadas en los teléfonos celulares y los routers que permiten acceder de forma segura y legal, siempre que se cuente con la autorización del propietario.

Desde códigos QR hasta el botón WPS, estas alternativas simplifican el proceso y evitan tener que ingresar largas contraseñas.

Cómo conectar el celular a un WiFi sin tener la contraseña usando un código QR

Una de las formas más sencillas de acceder a una red inalámbrica es mediante un código QR. Muchos routers modernos incluyen uno impreso en la parte inferior o trasera del equipo, con toda la información necesaria para establecer la conexión.

Solo hay que abrir la cámara del celular o una aplicación para escanear códigos QR y apuntar hacia el código . En pocos segundos aparecerá un mensaje para unirse a la red, sin necesidad de ingresar manualmente la contraseña.

Si el dueño del router modificó la clave original, este método solo funcionará si el código QR fue actualizado con los nuevos datos.

Cómo conectarse a una red WiFi sin contraseña: los métodos más rápidos y seguros desde el celular. Fuente: Shutterstock

Cómo compartir una red WiFi sin revelar la contraseña

Si otra persona ya está conectada a la red, puede compartir el acceso mediante un código QR desde su propio teléfono, evitando revelar la contraseña.

En la mayoría de los celulares Android, el procedimiento consiste en:

Abrir Configuración.

Ingresar en WiFi o Redes e Internet.

Seleccionar la red a la que está conectado el dispositivo.

Presionar la opción Compartir.

Escanear el código QR desde el celular que desea conectarse.

De esta manera, el nuevo dispositivo accederá automáticamente a la red de forma rápida y segura.

Conectar el celular al WiFi sin contraseña con el botón WPS

Otra alternativa disponible en muchos routers es la tecnología WPS (Wi-Fi Protected Setup), diseñada para facilitar la conexión sin necesidad de escribir la clave.

Para utilizar este sistema hay que:

Entrar en configuración del celular.

Acceder a WiFi o Redes e Internet.

Buscar la opción Ajustes avanzados o Conexión mediante WPS.

Presionar el botón WPS del router durante unos segundos.

Si el equipo es compatible, ambos dispositivos se enlazarán automáticamente y el celular quedará conectado a la red.