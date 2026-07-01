Ni en el microondas ni con agua caliente: la forma más segura de descongelar la carne para evitar cualquier tipo de bacterias Fuente: Shutterstock

Descongelar la carne parece una tarea sencilla, pero hacerlo de manera incorrecta puede favorecer la proliferación de bacterias y aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Aunque muchas personas recurren al microondas o al agua caliente para ahorrar tiempo, los especialistas en seguridad alimentaria coinciden en que existe un método mucho más seguro.

Ni en el microondas ni con agua caliente: la forma más segura de descongelar la carne para evitar cualquier tipo de bacterias Fuente: Shutterstock

La mejor alternativa consiste en descongelar la carne dentro de la heladera. Si bien requiere más tiempo y planificación, este procedimiento mantiene el alimento a una temperatura adecuada y reduce considerablemente el riesgo de contaminación.

¿Por qué recomiendan descongelar la carne en la heladera?

Los expertos explican que la carne nunca debe permanecer durante varias horas a temperatura ambiente. Cuando esto ocurre, la superficie del alimento puede ingresar a la llamada “zona de peligro”, donde bacterias como Salmonella o Escherichia coli se multiplican con rapidez.

Al colocar la carne dentro de la heladera, cuya temperatura ideal es de 4 °C o menos, el proceso de descongelación se produce de forma gradual y segura , evitando cambios bruscos de temperatura que favorezcan el crecimiento de microorganismos.

Ni en el microondas ni con agua caliente: la forma más segura de descongelar la carne para evitar cualquier tipo de bacterias Fuente: Shutterstock

Además, este método ayuda a conservar mejor la textura, el sabor y los jugos naturales de la carne.

Cómo descongelar la carne correctamente

Para hacerlo de forma segura, se recomienda seguir estos pasos:

Pasar la carne del freezer a la heladera con suficiente anticipación.

Colocarla sobre un plato o dentro de un recipiente para evitar que los líquidos entren en contacto con otros alimentos.

Mantenerla siempre refrigerada hasta el momento de cocinarla.

Cocinarla inmediatamente después de retirarla de la heladera.

Consejos para manipular la carne de forma segura

Además de elegir un método correcto para descongelarla, los especialistas recomiendan adoptar otros hábitos para reducir riesgos:

Lavarse bien las manos antes y después de manipular carne cruda.

Limpiar cuchillos, tablas y utensilios utilizados durante la preparación.

Evitar el contacto entre la carne cruda y otros alimentos.

Cocinar la carne hasta alcanzar una temperatura interna segura.

Por su parte, con una correcta descongelación y una adecuada manipulación, no solo se preserva la calidad del alimento, sino que también se disminuye significativamente el riesgo de contaminación bacteriana.