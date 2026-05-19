La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continúa siendo uno de los trámites obligatorios más importantes para circular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, durante mayo muchos conductores podrán evitar la inspección porque existe un grupo específico de autos y motos que quedó exceptuado de realizar el control.

La medida no implica una eliminación definitiva de la VTV, pero sí contempla excepciones según la antigüedad del vehículo y la cantidad de kilómetros recorridos. Además, desde la Ciudad recordaron que algunos conductores también pueden acceder a beneficios económicos y exenciones de pago.

Está confirmado: no habrá VTV en mayo para todos estos automóviles

En la Ciudad de Buenos Aires, los autos y motos particulares no deben realizar la VTV hasta cumplir cuatro años de antigüedad desde su patentamiento o superar los 64.000 kilómetros recorridos , lo que ocurra primero.

La medida no implica una eliminación definitiva de la VTV, pero sí contempla excepciones según la antigüedad del vehículo y la cantidad de kilómetros recorridos. (Foto: Shutterstock)

Esto significa que los vehículos cero kilómetro o patentados recientemente quedan exceptuados del trámite obligatorio durante ese período inicial.

Por ejemplo:

Un auto patentado en febrero de 2022 deberá realizar su primera VTV en 2026

Si tiene menos de 64.000 kilómetros, verificará según el número final de la patente

Un dominio terminado en 9 deberá hacer el trámite en septiembre

La Ciudad explicó que el esquema cambió desde mayo de 2023 y estableció nuevos plazos para la primera inspección obligatoria.

¿Cómo funciona la VTV en CABA y cuándo se debe renovar?

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene una duración aproximada de 20 minutos y puede realizarse sin bajar del vehículo. El turno debe solicitarse previamente en alguna de las plantas habilitadas.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tiene una duración aproximada de 20 minutos y puede realizarse sin bajar del vehículo. (Foto: Shutterstock)

Además, las autoridades aclararon que la vigencia de la VTV dependerá de la antigüedad y del kilometraje del rodado.

Las condiciones actuales son las siguientes:

Vehículos entre 4 y 7 años y menos de 84.000 kilómetros: vigencia de hasta 2 años

Vehículos con más de 7 años o más de 84.000 kilómetros: vigencia anual

La VTV puede realizarse hasta 30 días antes del vencimiento

El mes de verificación se determina según el último número de la patente. En tanto, diciembre y enero funcionan como períodos complementarios para quienes no hicieron el trámite en la fecha correspondiente.

¿Qué pasa si no aprobás la VTV y cuáles son las multas en CABA?

Cuando un vehículo no supera la inspección técnica, el titular cuenta con 60 días hábiles para realizar las reparaciones necesarias y volver a la misma planta para una reverificación gratuita.

Si el desperfecto puede solucionarse el mismo día, la reverificación puede hacerse sin sacar un nuevo turno y sin pagar nuevamente el trámite.

La VTV controla distintos aspectos vinculados a la seguridad vial y al impacto ambiental:

Sistema de frenos

Luces y neumáticos

Emisión de gases y ruidos

Suspensión y dirección

Chasis y documentación obligatoria

Actualmente, el costo de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires es de:

$63.453,51 para autos particulares

$23.858,78 para motos

Según la Ley de Faltas Nº 451, circular sin la VTV vigente puede derivar en multas de hasta 400 UF. Además, no portar la oblea o el certificado también constituye una infracción.