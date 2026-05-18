China se encuentra en un proceso continuo de desarrollo de diversas obras de infraestructura que tienen como objetivo transformar el ámbito de la ingeniería y establecer nuevos récords a nivel mundial. Entre las vastas construcciones de puentes, ferrocarriles de alta velocidad y ciudades inteligentes, ahora se incorpora un ambicioso proyecto que desafía las fronteras de la naturaleza y la tecnología. Este proyecto corresponde a la edificación de un mega aeropuerto de 900.000 metros cuadrados erigido sobre una isla artificial, constituyendo una obra monumental que tiene la proyección de convertirse en el primer aeropuerto marítimo de China. La futura terminal, llamada Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, abarcará una superficie total de 20 kilómetros cuadrados, lo que le permitiría superar a gigantes como el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y el Aeropuerto Kansai de Japón. El nuevo aeropuerto se ubicará en Dalian, en el extremo sur de la provincia de Liaoning. La obra se desarrolla sobre un terreno artificial recuperado al mar y es considerada una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Xi Jinping. Además de aliviar la saturación aérea actual, el proyecto apunta a convertir a Dalian en un nodo estratégico para el turismo, el comercio internacional y las inversiones, con impacto directo en las conexiones con Japón y Corea del Sur. Aunque China tiene más de 20 aeródromos en construcción, este se destaca por ser el primero edificado completamente sobre una isla artificial, un hito que, según Pekín, representará un salto notable en materia de aviación, eficiencia y seguridad operativa. El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan será concebido para atender hasta 80 millones de pasajeros anualmente y más de un millón de toneladas de carga por año. Entre sus características principales se incluyen: Según el portal South China Morning Post, se han iniciado las labores de cementación profunda en las áreas recuperadas del mar, uno de los procedimientos más cruciales para asegurar la estabilidad de la infraestructura. Las autoridades establecieron la fecha de culminación para 2035, momento en el que se prevé que el aeropuerto comience a operar plenamente. El Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan también contará con un sistema de energía renovable que alimentará gran parte de sus operaciones. Esta iniciativa busca reducir la huella de carbono de la terminal y posicionar a Dalian como un modelo de sostenibilidad en la aviación moderna. Además, se han diseñado áreas verdes y espacios recreativos en la isla, que no solo mejorarán la experiencia de los pasajeros, sino que también servirán como un atractivo turístico adicional. Las autoridades anticipan que estas características innovadoras harán del nuevo aeropuerto un referente global en infraestructura aeroportuaria.