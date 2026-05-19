Chocó dos autos, se negó al test de alcoholemia y se peleó con dos policías: terminó detenido.

Una madrugada cargada de tensión alteró la tranquilidad de una transitada zona de La Plata, cuando un conductor protagonizó una peligrosa secuencia a metros de Plaza Italia. El episodio comenzó con maniobras erráticas y terminó con un operativo policial que derivó en su arresto.

El hombre manejaba un Ford Focus blanco sobre la calle 45 cuando intentó salir de un estacionamiento y golpeó a un vehículo que estaba detenido. Segundos después, al intentar retroceder, volvió a perder el control y chocó contra una camioneta utilitaria.

La situación fue advertida por agentes de la Secretaría de Seguridad, que patrullaban el sector y detectaron una conducción irregular. Tras observar lo ocurrido, iniciaron un seguimiento preventivo hasta interceptar el auto pocas cuadras más adelante.

Cuando los efectivos se acercaron para pedirle la documentación y someterlo al test de alcoholemia, la reacción del conductor sorprendió a todos. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el hombre descendió del vehículo fuera de control y comenzó a agredir verbalmente a los policías.

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CONDUCTOR AGREDIÓ A AGENTES EN EL CENTRO DE LA PLATA



IMPACTANTE VIDEO MUESTRA LA VIOLENCIA Y LA FUGA EN CALLE



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Un violento episodio ocurrió en las primeras horas del domingo en pleno centro de La Plata. Un… pic.twitter.com/cQ7HnnRtnj — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 19, 2026

La tensión escaló rápidamente cuando el automovilista atacó físicamente a al menos dos agentes durante el procedimiento. En medio del caos, logró escapar corriendo mientras los oficiales intentaban reorganizar el operativo.

A través de un seguimiento coordinado con el sistema de monitoreo urbano, los efectivos lograron ubicarlo nuevamente en las inmediaciones de las calles 11 y 45. Sin embargo, lejos de tranquilizarse, el sospechoso volvió a enfrentarse con los policías apenas fue interceptado.

Según trascendió, el hombre continuó lanzando insultos y terminó agrediendo a otro efectivo antes de ser reducido. Parte del episodio quedó registrada en un video grabado por una oficial, quien filmó la secuencia como medida de prevención.

Como consecuencia de los incidentes, uno de los policías sufrió una lesión en uno de sus dedos y otro recibió golpes menores durante el forcejeo. Finalmente, el conductor fue trasladado a la Comisaría Primera de La Plata, donde quedó acusado por resistencia a la autoridad, lesiones y por negarse a realizar el control de alcoholemia.