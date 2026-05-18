En la antesala al feriado del 25 de mayo que se espera para el próximo lunes, algunos argentinos se encuentran a la expectativa de poder disfrutar de un megapuente de 4 días de descanso. Mientras muchos trabajadores todavía organizan escapadas para los próximos meses, este nuevo esquema de feriados mantiene al corriente a ciudadanos de una localidad bonaerense que cada año celebra una de sus fechas más importantes. El nuevo feriado del viernes 22 de mayo no alcanzará a todo el país, pero sí impactará de lleno en trabajadores y habitantes de una ciudad donde la tradición religiosa y cultural ocupa un lugar central. El feriado confirmado para el viernes 22 de mayo beneficiará a los habitantes y trabajadores de Coronel Brandsen. La medida fue establecida por la celebración patronal de Santa Rita de Casia, considerada una de las festividades más importantes de la localidad. Gracias a la combinación con el feriado nacional del lunes 25 de mayo, muchas personas podrán disfrutar de: De esta manera, se conformará un fin de semana XL de cuatro días consecutivos. El descanso alcanzará principalmente a: El motivo del feriado está vinculado a la celebración de Santa Rita de Casia, conocida popularmente como la “santa de los casos imposibles”. Cada año, la comunidad de Brandsen organiza actividades religiosas, culturales y sociales en honor a la patrona local. Entre las celebraciones más habituales aparecen: Con el paso del tiempo, la fecha dejó de ser únicamente una celebración religiosa y se convirtió en una tradición profundamente arraigada en la identidad de la ciudad. La festividad también mantiene un fuerte componente histórico relacionado con las corrientes inmigratorias europeas que llegaron a la región y consolidaron la devoción por Santa Rita. Luego del descanso de mayo, el calendario 2026 todavía tendrá varios feriados nacionales y fechas trasladables que podrían generar nuevos fines de semana largos. Entre los feriados inamovibles más importantes aparecen: Además, el calendario incluye feriados trasladables como: Tras un abril con pocos descansos nacionales después de Semana Santa, mayo volvió a convertirse en uno de los meses más atractivos para quienes buscan aprovechar escapadas cortas y fines de semana largos dentro del país.