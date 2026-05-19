No son 2 minutos | Cuánto tiempo hay que hacer plancha para marcar los abdominales, fortalecer los hombros y mejorar la postura Fuente: Shutterstock

La plancha abdominal se convirtió en uno de los ejercicios más populares para fortalecer el cuerpo sin necesidad de máquinas ni rutinas complejas.

Aunque muchas personas creen que el objetivo es resistir varios minutos, especialistas en entrenamiento físico aseguran que el secreto no está en aguantar más tiempo, sino en mantener una técnica correcta durante pocos segundos.

De hecho, una plancha bien ejecutada puede ayudar a marcar los abdominales, mejorar la postura y fortalecer hombros, glúteos y espalda con sesiones mucho más cortas de lo que muchos imaginan.

Cuánto tiempo recomiendan hacer plancha según el nivel físico

Entrenadores y preparadores físicos coinciden en que el tiempo ideal de una plancha depende del nivel de entrenamiento de cada persona.

No son 2 minutos | Cuánto tiempo hay que hacer plancha para marcar los abdominales, fortalecer los hombros y mejorar la postura Fuente: Shutterstock

En líneas generales, sostener la postura entre 20 y 60 segundos suele ser suficiente para activar correctamente el core y trabajar distintos grupos musculares sin sobrecargar el cuerpo.

Para quienes recién comienzan, lo más recomendable es realizar series de entre 20 y 30 segundos. En niveles intermedios, el tiempo puede extenderse hasta los 45 segundos, mientras que las personas con más experiencia pueden llegar a 60 segundos siempre que mantengan una buena alineación corporal.

Actualmente, muchas rutinas fitness priorizan hacer varias series cortas y controladas antes que una sola plancha extensa. Esto permite mejorar la resistencia muscular, cuidar la zona lumbar y evitar errores técnicos que suelen aparecer con la fatiga.

Qué músculos trabaja la plancha y por qué ayuda a mejorar la postura

Aunque suele asociarse únicamente con el abdomen, la plancha abdominal es un ejercicio mucho más completo. Al tratarse de un trabajo isométrico, distintos músculos permanecen activos al mismo tiempo mientras el cuerpo sostiene una posición fija.

No son 2 minutos | Cuánto tiempo hay que hacer plancha para marcar los abdominales, fortalecer los hombros y mejorar la postura Fuente: Shutterstock

Las principales zonas que se fortalecen con este ejercicio son:

Abdomen profundo y core

Hombros

Glúteos

Espalda baja

Brazos y pecho

Además, la plancha ayuda a mejorar el equilibrio corporal y la estabilidad, dos aspectos fundamentales para mantener una postura correcta en la vida cotidiana.

Por qué la plancha es buena para larutina de ejercicios

Incluso especialistas en actividad física remarcan que este ejercicio puede complementar otras rutinas como sentadillas, flexiones o entrenamiento funcional.

Otra de las ventajas es que puede adaptarse fácilmente. Existen variantes laterales, con apoyo de antebrazos o incluso dinámicas, que aumentan la intensidad y permiten trabajar diferentes músculos.

La técnica correcta vale más que aguantar varios minutos

Uno de los errores más frecuentes es creer que cuanto más tiempo se sostiene una plancha, mejores serán los resultados.

Sin embargo, los expertos advierten que después de cierto punto el cuerpo empieza a compensar con malas posturas, especialmente en la espalda lumbar y los hombros.

Para ejecutar correctamente la plancha abdominal, recomiendan:

Mantener la espalda recta

Evitar hundir la cadera

Activar abdomen y glúteos

Alinear hombros, cadera y tobillos

Mantener el cuello relajado y la mirada hacia abajo

Cuando aparece el cansancio, muchas personas elevan demasiado la cadera o arquean la espalda, algo que reduce la efectividad del ejercicio y aumenta el riesgo de molestias musculares.

Por eso, las nuevas tendencias en entrenamiento apuntan a rutinas más eficientes y controladas, donde la calidad de cada repetición importa mucho más que los desafíos extremos de resistencia.