Los empleados de comercio volverán a tener una actualización salarial en mayo luego de que la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmara un nuevo esquema de aumentos junto con el pago de un bono extraordinario. El acuerdo impactará sobre todas las categorías del convenio y reavivó la atención sobre uno de los sectores más numerosos del mercado laboral argentino. La negociación había generado expectativa durante las últimas semanas por las dudas en torno a la homologación oficial. Sin embargo, el Gobierno finalmente aprobó el entendimiento sin cambios y habilitó la aplicación completa de los incrementos acordados entre el gremio y las cámaras empresarias. El acuerdo paritario firmado por FAECyS y las cámaras empresariales prevé una suba acumulativa del 5% para el trimestre. Los incrementos se distribuyen en tres tramos y alcanzan a todos los trabajadores incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. La actualización salarial quedó organizada de la siguiente manera: Según lo establecido en el convenio, las subas se aplican sobre las escalas vigentes de cada categoría. De esta forma, el salario básico del sector vuelve a ajustarse en medio de un escenario atravesado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. El sindicato liderado por Armando Cavalieri también confirmó que habrá una cláusula de revisión en junio de 2026. En esa instancia, volverán a negociar con las cámaras CAC, CAME y UDECA para analizar si los salarios mantienen su capacidad de compra. Con este esquema, algunos trabajadores mercantiles podrán superar el millón de pesos en mayo. Además de los aumentos mensuales, el acuerdo incluye un bono extraordinario de $120.000 destinado a trabajadores de todas las categorías del sector mercantil. El pago del refuerzo fue uno de los puntos que permaneció bajo análisis oficial durante la negociación. Finalmente, la homologación total confirmó que el Gobierno aceptó el contenido completo del acuerdo firmado entre el gremio y las cámaras empresarias. El entendimiento también incorporó una contribución empresarial de $28.000 por trabajador mercantil en concepto de vigencia del convenio, un punto que había despertado dudas entre empresas y especialistas laborales. Con el nuevo esquema salarial y el bono extraordinario, algunos empleados de comercio alcanzarán ingresos de hasta $1.281.167 durante mayo, dependiendo de la categoría y la antigüedad. La homologación oficial del convenio tiene impacto directo tanto para trabajadores como para empresas. En primer lugar, otorga validez jurídica al acuerdo y reduce posibles conflictos relacionados con la liquidación de salarios y bonos. Para los trabajadores, la aprobación garantiza el cobro de los incrementos pactados y del bono extraordinario en los plazos previstos. También brinda previsibilidad sobre cómo evolucionarán las escalas salariales durante los próximos meses. En el caso de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas firmas del comercio, la homologación fija un marco uniforme de cumplimiento para todo el sector. Esto incluye salarios, adicionales y contribuciones contempladas dentro del acuerdo paritario.