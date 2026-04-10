Este viernes se dio a conocer el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires que volvió a acelerarse al marcar 3% en marzo y acumular un alza del 32,1% en los últimos 12 meses. Esa cifra impacta en el costo de vida de la población. También, el Instituto de Estadística y Censo de CABA publicó las líneas de pobreza y canastas de consumo correspondientes al mes de marzo, donde se determinó que una familia tipo, integrada por una pareja con dos hijos, debe tener un ingreso de $ 2.342.860,81 para ser de clase media. Un adulto varón de 25 años, económicamente activo y propietario de vivienda, necesitó un ingreso de $ 674.866 para estar dentro del sector considerado “sector medio frágil”. Es importante considerar que ese monto no contempla gastos de alquiler, que suele ser uno de los más altos en el presupuesto personal o familiar. Para el Hogar 1 (pareja de 35 años, dos hijos, propietarios de vivienda), los límites para ser considerado dentro del estrato de clase media en marzo de 2026 son: El informe divide a la sociedad porteña en seis estratos según su capacidad de acceso a bienes y servicios para una familia tipo: Un punto crítico que destaca el informe es la diferencia abismal para quienes no son dueños de su casa. El IDECBA mide distintos “Hogares Tipo”, y la diferencia entre ser propietario o no es determinante: La Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes, se ubicó en marzo en $ 1.489.829, un salto significativo respecto a los $ 1.147.602 de hace apenas un año.