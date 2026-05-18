La Ciudad de Buenos Aires fue distinguida como el destino turístico más destacado del mundo en los Wanderlust Reader Awards 2025, el tradicional ranking elaborado por la revista británica especializada en viajes Wanderlust. La elección surgió a partir de una encuesta internacional en la que participaron más de 200.000 lectores, quienes votaron por sus lugares favoritos alrededor del planeta. El anuncio oficial se realizó durante una gala organizada en la National Gallery de Londres. El reconocimiento representa un hecho histórico para la capital argentina, ya que es la primera vez que logra quedarse con el primer lugar en este prestigioso listado internacional de turismo. En la edición anterior, Buenos Aires había ocupado el sexto lugar, lo que representa un avance significativo en la percepción internacional del destino. La revista destacó varios aspectos que explican el crecimiento de la ciudad en el ranking: Además, el informe subraya la hospitalidad de los porteños, el valor del patrimonio arquitectónico y la vida nocturna, que sigue siendo uno de los grandes atractivos para los visitantes. Desde la organización Visit Buenos Aires, que trabaja en la promoción turística de la ciudad, celebraron el premio como un resultado del trabajo sostenido en posicionar a la capital como un destino de clase mundial. “Este tipo de distinciones nos ayudan a seguir atrayendo turistas de todo el mundo y a consolidar la marca Buenos Aires en el mapa global”, señalaron desde la entidad. El galardón también refuerza la estrategia de internacionalización que lleva adelante el Gobierno porteño, con foco en atraer visitantes que buscan experiencias auténticas, culturales y gastronómicas. Además de Buenos Aires, el ranking reconoció a Japón como el país más atractivo del mundo, Italia como el mejor destino europeo y Estambul como la ciudad más deseada de Europa. La revista Wanderlust, con más de 238.000 lectores y uno de los podcasts de viajes más escuchados, lleva 24 años premiando a los destinos más votados por su comunidad global.