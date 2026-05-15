Ganar masa muscular no depende solo del gimnasio: la alimentación, y especialmente el desayuno, juega un rol clave para activar la síntesis de proteínas desde las primeras horas del día. Y aunque muchas personas piensan automáticamente en huevos o leche, hay otra opción que cada vez gana más protagonismo entre deportistas y nutricionistas. Se trata del yogur griego combinado con avena, semillas y frutos secos, un desayuno que puede aportar entre 20 y 35 gramos de proteína en una sola comida y que además suma fibra, grasas saludables y energía sostenida. Especialistas en nutrición deportiva coinciden en que un desayuno orientado al crecimiento muscular debe combinar: En ese contexto, el yogur griego aparece como uno de los alimentos más recomendados por su alta concentración proteica y su versatilidad. Una porción de 200 gramos puede aportar hasta 20 gramos de proteína. Cuando se combina con avena, semillas de chía o cáñamo, frutas y mantequilla de maní o frutos secos, se transforma en un desayuno completo que ayuda a: Después de varias horas de ayuno nocturno, el cuerpo necesita nutrientes para activar nuevamente la síntesis muscular. Por eso, muchos expertos recomiendan consumir entre 20 y 40 gramos de proteína en el desayuno para favorecer el crecimiento y mantenimiento del músculo. Además, investigaciones recientes remarcan que distribuir la proteína a lo largo del día puede ser más efectivo que consumirla en una sola comida abundante. Una de las recetas más populares para quienes entrenan fuerza incluye: Algunas personas también agregan proteína en polvo para aumentar todavía más el aporte proteico. Además del yogur griego, existen otros alimentos que ayudan a alcanzar el objetivo diario de proteínas sin recurrir necesariamente a huevos o leche: