La Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires controla distintos componentes del vehículo para comprobar que se encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.

Entre los elementos obligatorios que revisan los inspectores están los apoyacabezas de los asientos delanteros y traseros, cuya ausencia puede provocar que el vehículo no apruebe la inspección.

Quienes reciban un resultado desfavorable tendrán un plazo determinado para solucionar los defectos y volver a presentarse sin pagar nuevamente el trámite.

Por qué pueden rechazar la VTV si faltan los apoyacabezas

De acuerdo con los controles establecidos por la VTV de CABA, los apoyacabezas forman parte de los elementos de seguridad y emergencia que deben revisarse durante la inspección. La verificación contempla tanto los asientos delanteros como los traseros, por lo que no contar con estos dispositivos puede derivar en un resultado desfavorable.

Técnico especializado de la VTV revisa los apoyacabezas del asiento trasero. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Estos elementos se controlan junto con los cinturones de seguridad, el matafuegos y las balizas. Por eso, antes de solicitar un turno, es importante comprobar que el vehículo tenga los apoyacabezas correspondientes en todas las plazas que los requieren y que no falten otros componentes incluidos en la revisión.

Qué otros elementos controla la VTV de CABA

Además de los dispositivos de seguridad, la inspección técnica contempla distintos sistemas y componentes del vehículo para evaluar sus condiciones generales. Entre los puntos que revisan se encuentran:

Luces: deben estar en buen estado y no presentar faltantes.

Chasis: se controlan paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis.

Dirección y tren delantero: se revisan caja de dirección, ruedas, rótulas y extremos de dirección.

Sistema de escape: se evalúan las emisiones de gases, humo y ruido.

Frenos: se comprueba la eficacia de los frenos de servicio y del freno de mano.

Neumáticos: se verifica el dibujo y el estado de las llantas.

Suspensión: se inspeccionan amortiguadores, elásticos y parrilla de suspensión.

Qué pasa si el vehículo no aprueba la VTV

Si el resultado de la inspección es desfavorable, el titular dispone de un plazo de 60 días hábiles para realizar las reparaciones solicitadas y regresar a la misma planta para una nueva revisión, sin costo adicional y con turno previo.

En caso de que pueda solucionar el defecto el mismo día de la verificación original, también tendrá la posibilidad de volver a inspeccionar el vehículo en esa misma planta sin sacar otro turno y sin abonar nuevamente el trámite.

Sin embargo, si se supera el plazo de 60 días hábiles sin completar las mejoras, deberá pagar la tarifa completa y realizar otra vez la verificación técnica.