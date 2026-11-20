Los motores de los autos cambiaron y el aceite tuvo que evolucionar con ellos. La incorporación de nuevas tecnologías hizo que el lubricante deba responder a distintas exigencias, por lo que elegirlo únicamente por costumbre o fijándose en un solo dato del envase puede no ser suficiente.

Un estudio publicado en EPRA International Journal of Research & Development, titulado “Evolution, Tribology, and Standardization of Modern Engine Oils: A Comprehensive Analysis of Wear Protection and Environmental Compatibility”, analiza precisamente esa evolución. El trabajo de Hristo Hristov aborda cómo desarrollos como la inyección directa, la sobrealimentación y los sistemas híbridos plantearon nuevos desafíos para los lubricantes y para la protección frente al desgaste.

En ese contexto, YPF desarrolló ELAION AURO, una línea de lubricantes pensada para responder a los requerimientos de motores de nuevas generaciones. De acuerdo con la información de la compañía, incorpora tecnología EXTRADRIVE, desarrollada para brindar mayor protección, mayor limpieza y mayor control térmico al motor.

Por qué un motor moderno necesita un lubricante adecuado

Dentro del motor, el aceite debe cumplir diferentes funciones. La lubricación permite reducir el contacto y la fricción entre componentes móviles, pero las formulaciones actuales también tienen que responder a fenómenos como la formación de depósitos y el desgaste que se produce durante el funcionamiento.

Aceite Elaion. YPF Boxes

El American Petroleum Institute (API) explica en su Motor Oil Guide que, al elegir un aceite, hay que tener en cuenta tanto su grado de viscosidad SAE como su nivel de desempeño. La entidad recomienda consultar el manual del vehículo para conocer qué viscosidad corresponde utilizar, ya que las necesidades dependen de las especificaciones establecidas para cada motor.

Este punto también permite entender por qué dos lubricantes que a simple vista parecen similares pueden no ser equivalentes. Compartir una determinada viscosidad no significa necesariamente cumplir los mismos estándares de desempeño. Las normas y especificaciones que aparecen en el producto permiten identificar para qué requerimientos fue desarrollado.

En el caso de ELAION AURO, la propuesta de YPF apunta precisamente hacia esas nuevas necesidades. Su tecnología está vinculada con la protección frente al desgaste y el control de los depósitos, atributos que buscan acompañar el funcionamiento del motor cuando está sometido a distintas condiciones de operación.

La línea cuenta, además, con diferentes productos y especificaciones. Por eso, más que elegir un aceite por el nombre de la gama, el paso importante es comprobar cuál de sus variantes responde a la viscosidad y al nivel de desempeño solicitado por el fabricante del vehículo.

Qué revisar antes de elegir un aceite para el motor

La primera referencia debería ser siempre el manual del auto. Allí se encuentra la viscosidad recomendada y las especificaciones que debe cumplir el lubricante. También es importante respetar los intervalos de mantenimiento establecidos y controlar periódicamente el nivel de aceite.

ELAION AURO fue planteado por YPF para acompañar las exigencias de motores de última generación con una formulación orientada, entre otros atributos, a la protección y al mantenimiento de las condiciones de funcionamiento del motor. Eso no implica que exista un único producto adecuado para todos los vehículos: debe seleccionarse la alternativa compatible con los requerimientos correspondientes.

La evolución de los motores, en definitiva, también obliga a mirar con mayor atención qué aceite se coloca en su interior. Control del desgaste, manejo de depósitos y cumplimiento de las especificaciones correspondientes pasan a ser criterios concretos para elegir. En ese escenario, ELAION AURO busca responder a esas nuevas demandas tecnológicas sin reemplazar la recomendación fundamental: utilizar siempre el lubricante indicado para cada motor.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.