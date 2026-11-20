Un oficial de la PSA sostiene un pasaporte y realiza la señal de alto en el aeropuerto.

Los extranjeros que quieran ingresar a la Argentina como turistas deben presentar documentación vigente y en condiciones adecuadas para acreditar su identidad.

El Ministerio de Seguridad establece cuáles son los documentos habilitados para ciudadanos de países limítrofes y otras naciones de la región, por lo que quienes tengan un DNI, cédula o pasaporte vencido o deteriorado podrían ser rechazados en los controles migratorios y no obtener autorización para entrar al país.

Qué documentos necesitan los extranjeros para ingresar a la Argentina

Según la información oficial del Ministerio de Seguridad, los ciudadanos de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia pueden ingresar a la Argentina como turistas con alguno de los siguientes documentos:

Pasaporte vigente.

Cédula de identidad vigente de su país de origen.

Documento de viaje hábil vigente emitido por su país.

Una agente de PSA revisa un pasaporte en los controles migratorios. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

La documentación debe encontrarse dentro de su período de validez y permitir identificar correctamente a su titular. Por eso, presentar un documento que corresponda a una de las categorías habilitadas no garantiza el ingreso si está vencido o no permite comprobar los datos personales.

En qué condiciones Argentina puede rechazar el ingreso de extranjeros

Los requisitos migratorios establecen que los documentos utilizados para ingresar como turistas deben estar vigentes. En consecuencia, quienes se presenten con un pasaporte, DNI o cédula vencidos no cumplirán con las condiciones documentales indicadas por el Ministerio de Seguridad.

También pueden tener impedimentos para ingresar quienes presenten identificaciones deterioradas, rotas o ilegibles , cuando su estado no permita verificar los datos personales y confirmar la identidad del titular.

En esas circunstancias, las autoridades pueden rechazar el ingreso al país por no contar con documentación válida para acreditar la identidad.

Qué se debe hacer antes de viajar

Para evitar cualquier tipo de inconveniente tanto en controles fronterizos como en aeropuertos, es fundamental revisar que la documentación de viaje se encuentre vigente y en buenas condiciones.

Por este motivo, se recomienda revisar el estado en la fecha previa al inicio del viaje para anticiparse a estos posibles inconvenientes.