Los conductores que circulen por las rutas nacionales concesionadas deberán adaptarse a un nuevo sistema de pago de peajes.

A partir del 1 de enero de 2027, las estaciones deberán contar con modalidades de cobro automáticas, en el marco de la transformación impulsada por el Gobierno nacional para reemplazar progresivamente los sistemas tradicionales.

La medida tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 y fue establecida mediante el Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial el 14 de octubre de 2025.

El cambio apunta a modernizar las estaciones de peaje mediante dos sistemas: las vías automáticas canalizadas, que mantienen barreras, y el sistema Free Flow, que permite circular sin detenerse ante una cabina ni una barrera.

Qué cambia en los peajes desde el 1 de enero de 2027

El artículo 1 del Decreto 733/2025 modificó el artículo 20 del Decreto 196/2025 y estableció que todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar, para el 31 de diciembre de 2026, con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o vías Free Flow.

Esto significa que las estaciones deberán avanzar hacia modalidades de cobro automatizadas y dejar atrás el esquema tradicional de pago manual en efectivo.

La normativa también establece que la Dirección Nacional de Vialidad podrá modificar los plazos cuando las características de cada tramo o estación de peaje lo justifiquen.

Es importante aclarar que el cronograma corresponde a las rutas nacionales concesionadas.

Cuáles serán las formas de pagar el peaje

Según informó Vialidad Nacional el 9 de octubre de 2026, en el marco de la Red Federal de Concesiones existen dos modalidades de pago habilitadas:

TelePASE: permite abonar automáticamente mediante un dispositivo adhesivo instalado en el parabrisas del vehículo. Los sensores identifican el dispositivo al pasar por la estación y procesan el cobro sin necesidad de detenerse.

Pago manual electrónico: está destinado a quienes todavía no tienen TelePASE. Se realiza mediante tótems habilitados en las estaciones, utilizando tarjetas contactless o billeteras virtuales con código QR.

El organismo aclaró que en los tramos alcanzados por ese esquema no está disponible el pago en efectivo.

Por lo tanto, no habrá una única alternativa electrónica para todos los usuarios durante la transición: la posibilidad de utilizar cada modalidad dependerá de los sistemas habilitados en la estación correspondiente.

Cambian los peajes. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo funcionará el sistema Free Flow

Una de las principales transformaciones será la incorporación del sistema Free Flow, también conocido como peaje de libre circulación.

A diferencia de las estaciones tradicionales, este mecanismo no utiliza cabinas ni barreras físicas. En su lugar, instala pórticos equipados con cámaras y sensores que identifican los vehículos y permiten procesar el cobro automáticamente.

Para utilizar estas vías se necesita contar con TelePASE, ya que el sistema reconoce el dispositivo y lo vincula con la cuenta del usuario.

En cambio, las vías automáticas canalizadas mantienen barreras, pero reemplazan el cobro tradicional por mecanismos de identificación electrónica.

Qué pasa si un conductor no tiene TelePASE

Vialidad Nacional informó que quienes todavía no tengan el dispositivo podrán utilizar el pago manual electrónico en las estaciones que cuenten con tótems habilitados.

Sin embargo, el organismo también advirtió que, una vez que la empresa concesionaria haya instalado ambas modalidades de pago en la totalidad del tramo y estén activas en todas las cabinas, quienes no tengan TelePASE deberán pagar el doble de la tarifa.

Esta condición forma parte de la transición hacia el uso generalizado del dispositivo y busca incentivar su incorporación antes de la implementación de los sistemas de libre circulación.

En las estaciones que funcionen exclusivamente bajo la modalidad Free Flow, el conductor deberá contar con TelePASE para que el cobro pueda procesarse automáticamente.

Cómo adherirse a TelePASE

Los conductores pueden gestionar su adhesión a TelePASE de manera digital a través del sitio oficial del sistema.

El dispositivo se coloca en el parabrisas y queda asociado a los datos del vehículo y a un medio de pago. De esta manera, cada vez que el automóvil atraviesa una estación habilitada, el importe correspondiente se registra automáticamente.

La recomendación de Vialidad Nacional es realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes cuando avance la implementación de los nuevos sistemas.

El objetivo del cronograma oficial es que las rutas nacionales concesionadas cuenten con mecanismos automatizados de cobro y que el sistema Free Flow se incorpore progresivamente para agilizar la circulación.