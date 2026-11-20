Dos hombres y dos mujeres vestidos de luto y tristes frente a un ataúd.

Cuando una persona fallece, sus herederos reciben tanto sus bienes como las obligaciones pendientes que forman parte de la sucesión.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que, como regla general, no deben responder por esas deudas con su propio patrimonio, sino hasta el valor de los bienes heredados.

Sin embargo, existe una excepción contemplada en el artículo 2321 que puede modificar esa responsabilidad cuando el heredero realiza determinadas operaciones con los bienes de la sucesión, entre ellas, venderlos sin cumplir con las condiciones previstas por la ley.

Cuándo los herederos deben pagar las deudas del fallecido con sus propios bienes

El artículo 2321 del Código Civil y Comercial establece que el heredero responde con sus propios bienes por las deudas del causante y las cargas de la herencia cuando enajena bienes de la sucesión, excepto que la operación sea conveniente y el dinero obtenido ingrese a la masa hereditaria.

Esto significa que vender un inmueble, un vehículo u otro bien que forma parte de la herencia puede generar una responsabilidad patrimonial para el heredero si no se cumplen esas condiciones.

Una mujer sostiene flores amarillas en un cementerio y es acompañada por otra mujer mayor y un hombre.

La excepción prevista por la norma contempla que la venta resulte conveniente y que el precio obtenido se incorpore al patrimonio de la sucesión, en lugar de quedar fuera de él.

La regla general es que los acreedores del fallecido pueden cobrar sus créditos con los bienes recibidos en herencia y hasta el límite de su valor. Sin embargo, si el heredero incurre en alguna de las conductas previstas por el artículo 2321, puede quedar obligado a responder también con su propio patrimonio.

Qué otras acciones obligan a los herederos a responder con su patrimonio

El artículo 2321 también contempla otras situaciones en las que el heredero pierde la protección que limita su responsabilidad al valor de los bienes heredados.

Por lo tanto, los casos previstos por la norma son:

No realizar el inventario en el plazo establecido: cuando no lo hace dentro de los tres meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a realizarlo.

Ocultar bienes de la sucesión: cuando omite incluirlos fraudulentamente en el inventario.

Aumentar de manera dolosa las deudas: cuando exagera intencionalmente el pasivo de la sucesión.

Vender bienes de la herencia: cuando enajena bienes sucesorios, salvo que la operación sea conveniente y el dinero obtenido ingrese a la masa hereditaria.

¿El heredero responde con sus propios bienes por las deudas del causante?

Como principio general los herederos no tienen que pagar las deudas del fallecido con su patrimonio personal, ya que los acreedores pueden cobrarlas con los bienes recibidos en herencia y hasta el límite de su valor.

No obstante, el artículo 2321 establece excepciones concretas en las que esa responsabilidad se extiende a los bienes propios del heredero.

Por eso, realizar operaciones con los bienes de la sucesión sin respetar las condiciones legales puede tener consecuencias sobre su patrimonio personal y es importante conocer cómo evitar estas situaciones.