El sistema de la tarjeta SUBE tendrá una interrupción temporal de 12 horas durante este fin de semana largo debido a tareas de actualización. El corte comenzará a la medianoche del domingo 22 de noviembre y se extenderá hasta las 12 del mediodía.

Durante ese período, los usuarios no podrán realizar algunas de las operaciones habituales vinculadas con la tarjeta, como cargar o acreditar saldo, consultar el crédito disponible o utilizar determinados canales digitales. Sin embargo , la interrupción no impedirá viajar a quienes ya tengan saldo suficiente.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos

La actualización afectará tanto operaciones presenciales como electrónicas. Entre las funciones que estarán temporalmente fuera de servicio se encuentran la compra y acreditación de cargas, la aplicación SUBE, la consulta de saldo, el sitio web oficial y la atención telefónica.

También se verá interrumpida durante esas 12 horas la consulta de colectivos en tiempo real a través de la aplicación Cuándo SUBO.

Según se informó, los trabajos tienen como objetivo actualizar y optimizar el funcionamiento del sistema. Por eso, la recomendación para los pasajeros es realizar antes del inicio de la interrupción todas las gestiones que puedan necesitar durante la mañana del domingo.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos ChatGPT

Cómo viajar durante la interrupción de SUBE

A pesar del mantenimiento, se podrá viajar en colectivo, tren y subte con normalidad siempre que la tarjeta SUBE física o digital tenga saldo disponible. Es decir, el corte de los servicios de gestión no implica que las tarjetas que ya cuentan con crédito dejen de funcionar.

La tarjeta SUBE tiene actualmente un saldo máximo de $40.000, por lo que quienes tengan previsto utilizar el transporte durante la mañana del domingo podrán anticipar las cargas necesarias antes de la medianoche.

Además, en los servicios que cuentan con sistemas de pago abierto, los pasajeros podrán utilizar tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto, dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas y códigos QR mediante billeteras electrónicas habilitadas.

La interrupción está prevista hasta las 12 del domingo 22 de noviembre. A partir de ese momento se retomarán progresivamente las funciones afectadas por la actualización del sistema.