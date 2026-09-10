Con el paso del tiempo y el uso continuo, las toallas tienden a perder su suavidad original , volviéndose ásperas al tacto y perdiendo intensidad en sus colores.

Este desgaste habitual suele ser provocado por la acumulación de restos de jabón, los minerales presentes en el agua dura y el uso excesivo de suavizantes comerciales que terminan impermeabilizando y apelmazando las fibras de algodón.

Frente a este problema cotidiano, existe una solución casera, económica y natural que supera al tradicional vinagre blanco y permite devolverles la esponjosidad y el brillo a los textiles sin dañar el lavarropas ni las telas.

El bicarbonato de sodio: el aliado clave para blanquear y suavizar

El ingrediente de cocina que logra transformar las toallas viejas es el bicarbonato de sodio.

Este compuesto alcalino actúa neutralizando los ácidos, disolviendo los residuos de detergente atrapados en el tejido y eliminando los malos olores a humedad que suelen fijarse en las toallas.

A diferencia de los suavizantes industriales, que cubren la tela con una capa de cera sintética reduciendo su capacidad de absorción, el bicarbonato actúa limpiando profundamente la fibra desde el interior, logrando que el algodón recupere su textura mullida y absorba el agua de manera eficiente nuevamente.

Cómo aplicar el método paso a paso en el lavarropas

Para aplicar este truco casero de forma correcta y lograr un resultado óptimo en las prendas, es recomendable seguir un procedimiento sencillo durante el lavado habitual .

Se debe incorporar media taza de bicarbonato de sodio directamente dentro del tambor del lavarropas junto con las toallas antes de iniciar el ciclo.

Para potenciar el efecto suavizante, conviene utilizar agua tibia o caliente (según lo permita la etiqueta de la prenda) y reducir a la mitad la cantidad de detergente líquido habitual.

Es fundamental evitar el uso de suavizantes comerciales durante este proceso, ya que anularían el efecto limpiador del bicarbonato .

Tras completar el ciclo de lavado, se aconseja secar las toallas al aire libre a la sombra o en secadora a temperatura media para mantener la soltura de sus fibras.