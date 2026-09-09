Limpiar el horno es una de esas tareas domésticas que suelen postergarse hasta que la acumulación de grasa, restos de comida y manchas resulta demasiado evidente. La puerta de vidrio es una de las zonas donde más se nota la suciedad, especialmente cuando las manchas terminan formando una capa amarillenta o marrón que dificulta incluso ver el interior.

Sin embargo, existe un método casero que permite limpiar el vidrio del horno utilizando productos económicos que muchas personas ya tienen en casa. La técnica combina bicarbonato de sodio, agua y vinagre blanco y, aplicada correctamente, puede ayudar a desprender la suciedad sin recurrir a productos específicos ni utilizar elementos que puedan rayar la superficie.

El método casero para limpiar el vidrio del horno

El procedimiento comienza con un ingrediente sencillo: bicarbonato de sodio. Este producto se mezcla con una pequeña cantidad de agua hasta conseguir una pasta espesa y uniforme.

Antes de comenzar, si el modelo del horno permite retirar el panel de vidrio de la puerta, se puede desmontar para trabajar con mayor comodidad y colocarlo sobre una superficie segura. Si no es posible retirarlo fácilmente, la recomendación es no forzarlo y asegurarse de que el horno esté apagado antes de realizar la limpieza.

Una vez preparado el lugar de trabajo, hay que extender la pasta de bicarbonato sobre el vidrio que presenta grasa y manchas. La mezcla debe cubrir las zonas sucias de manera uniforme.

Sin vinagre ni bicarbonato: cómo limpiar el vidrio del horno para eliminar la grasa y dejarlo reluciente en minutos

Por qué hay que dejar actuar el bicarbonato

Uno de los puntos importantes del método es no comenzar a frotar inmediatamente .

La recomendación es dejar que la pasta de bicarbonato permanezca sobre el vidrio durante varias horas. Cuando las manchas son particularmente resistentes, puede dejarse actuar durante toda la noche.

Este tiempo permite que la preparación afloje parte de la suciedad adherida y los restos de grasa, reduciendo la necesidad de utilizar fuerza al momento de limpiar.

De esta manera, el método busca evitar uno de los errores más habituales al limpiar el vidrio: utilizar herramientas demasiado abrasivas para intentar eliminar manchas difíciles.

El segundo paso: aplicar vinagre blanco

Después de dejar actuar el bicarbonato, llega el momento de utilizar el vinagre blanco.

Hay que rociar una pequeña cantidad sobre la superficie cubierta con la pasta de bicarbonato. Al entrar en contacto, ambos productos comienzan a generar una reacción que produce burbujas y espuma.

Esta reacción ayuda a trabajar sobre los residuos que permanecen adheridos al vidrio. Una vez que la mezcla comenzó a actuar, se recomienda utilizar una esponja que no raye para retirar los restos de comida, grasa y suciedad.

Si todavía quedan manchas, el proceso puede repetirse hasta conseguir una superficie limpia.

Cómo evitar rayar el vidrio del horno

El objetivo de esta técnica no es solamente eliminar las manchas, sino hacerlo sin provocar daños en una superficie que puede rayarse con facilidad.

Por eso, es importante utilizar una esponja no abrasiva y evitar objetos metálicos, cuchillos o elementos diseñados para raspar.

Una vez eliminada la suciedad, el vidrio debe enjuagarse con agua tibia y jabón. Después se recomienda realizar un segundo enjuague con agua fría y terminar el proceso utilizando un paño de microfibra seco para retirar la humedad y dejar la superficie brillante.

¿Realmente sirve para las manchas amarillas?

Las manchas que aparecen en el vidrio suelen estar relacionadas con la acumulación de grasa, restos de alimentos y suciedad producto del uso frecuente del horno.

El método puede ayudar a aflojar este tipo de residuos, especialmente cuando se permite que la pasta de bicarbonato actúe durante varias horas. Sin embargo, no significa que cualquier mancha pueda eliminarse completamente ni que el vidrio quede necesariamente como nuevo después de una sola aplicación .

En casos de suciedad muy acumulada, puede ser necesario repetir el procedimiento hasta conseguir el resultado deseado.