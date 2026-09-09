La iluminación del hogar también cambió y en 2026 gana espacio una alternativa que permite renovar distintos ambientes sin cables, enchufes ni instalaciones complicadas. Se trata de las lámparas LED recargables, que pueden colocarse en paredes, muebles, placares o estanterías mediante sistemas magnéticos o adhesivos.

El funcionamiento es sencillo: cuentan con una batería interna que se recarga por USB y, una vez instaladas, pueden utilizarse sin permanecer conectadas a la corriente. Algunos modelos incluso permiten retirarlas fácilmente de su base imantada para recargarlas.

Cómo funcionan las nuevas lámparas LED inalámbricas

Uno de sus principales atractivos es que no requieren hacer agujeros en la pared ni realizar una instalación eléctrica . Dependiendo del modelo, pueden fijarse mediante una base magnética o un soporte adhesivo.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Esto permite colocarlas en lugares donde antes era difícil sumar iluminación, como debajo de alacenas, dentro de placares, en pasillos, bibliotecas, dormitorios o escritorios.

Además, existen modelos con diferentes niveles de potencia y tamaños, por lo que pueden utilizarse tanto como luz puntual como para reforzar la iluminación de un ambiente .

Se puede elegir entre luz cálida, fría y regular la intensidad

Otra característica que explica su popularidad es la posibilidad de personalizar la iluminación. Muchos modelos ofrecen distintos tonos, desde luz cálida hasta blanca fría, y permiten modificar el nivel de brillo.

La luz cálida puede utilizarse para generar un ambiente más relajado, mientras que la fría resulta práctica para zonas de trabajo, cocinas o espacios donde se necesita mayor visibilidad.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

Una alternativa práctica para renovar la casa

Más allá de la decoración, estas lámparas permiten sumar puntos de luz sin depender de una instalación eléctrica fija . También pueden resultar útiles durante un corte de electricidad o para iluminar sectores específicos sin encender toda la habitación.

Por su instalación sencilla, funcionamiento inalámbrico y posibilidad de regular la iluminación, las LED recargables magnéticas y adhesivas se convirtieron en una de las alternativas que gana terreno entre quienes buscan modernizar el hogar sin hacer obras.