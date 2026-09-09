Al momento de pensar en el cuidado de las plantas, las botellas de plástico pueden convertirse en grandes aliadas, pues utilizadas correctamente y si se colocan boca abajo, pueden convertirse en un sistema natural de riego.

Este truco casero y sencillo de implementar libera agua de manera gradual permitiendo humedecer el sustrato y resulta especialmente útil si se planea una ausencia en el hogar.

Poner una botella con agua boca abajo en el suelo: por qué lo recomiendan

Colocar de forma inversa una botella llena de agua en el suelo, con pequeñas aberturas en la tapa incrustadas en el suelo de la planta permite que el sustrato se riegue de forma progresiva, en lugar de que toda el agua se vierta de una única vez.

Las botellas de agua boca abajo permiten crear sistemas de riego caseros.

El sistema tiene como objetivo evitar que la tierra se seque rápidamente durante los períodos en los que nadie puede ocuparse del riego habitual. De esta forma, permite

Mantener la tierra húmeda durante una ausencia

Evitar que la planta pase largos períodos deshidratada

Reducir la necesidad de realizar riegos constantes

Darle un segundo uso a una botella de plástico que se tiene en casa

El tiempo de hidratación dependerá de la cantidad de agua utilizada, del tipo de tierra, de la temperatura y de las necesidades específicas de cada planta.

Cómo se usa el truco de la botella de agua en la tierra

Para poner en práctica este sistema casero tan sólo es necesario llenar una botella de agua y colocarla boca abajo en la tierra de la planta que se desea regar.

Lo ideal es hacerlo con tapa realizando pequeñas aberturas en función de la cantidad de agua que se desee introducir. Esta botella debe quedar introducida en la tierra para que el agua se libere de manera gradual.

Es importante destacar que, si bien este sistema puede servir como apoyo temporal, no reemplaza el cuidado habitual de las plantas.