El bicarbonato de sodio es uno de los productos caseros que suele recomendarse para combatir el mal olor de los zapatos. Su uso puede ayudar a controlar la humedad y disminuir temporalmente los olores desagradables que se acumulan en el calzado.

Este truco resulta sencillo y económico, aunque sus efectos tienen ciertos límites. El mal olor de los pies suele aparecer cuando el sudor queda atrapado y entra en contacto con las bacterias presentes en la piel y el interior de los zapatos.

Por qué recomiendan poner bicarbonato en los zapatos

El bicarbonato puede absorber parte de la humedad acumulada dentro del calzado, uno de los factores que favorecen la aparición de malos olores. Al mantener un ambiente más seco, puede contribuir a reducir las condiciones en las que proliferan las bacterias.

Por este motivo, algunas personas colocan una pequeña cantidad de bicarbonato dentro de los zapatos y lo dejan actuar durante varias horas. El objetivo principal es controlar el olor, no eliminar de manera definitiva su causa.

El resultado puede ser temporal, especialmente si existe sudoración excesiva o si los zapatos se utilizan durante muchas horas sin permitir que se ventilen.

Qué provoca el mal olor en los pies

El sudor, por sí mismo, no suele generar un olor fuerte. El problema aparece cuando queda atrapado en medias y calzado y entra en contacto con microorganismos que viven naturalmente sobre la piel.

El uso prolongado de zapatos cerrados, el ejercicio y las altas temperaturas pueden aumentar la humedad y favorecer este proceso. Por eso, cambiar las medias y dejar secar completamente el calzado también resulta importante para controlar el problema.

Sin embargo, un olor persistente puede tener otras causas. Algunas infecciones por hongos, la sudoración excesiva o determinadas afecciones de la piel pueden provocar síntomas que requieren un tratamiento específico.

Cómo usar bicarbonato y qué precauciones tener

Para aprovechar este método, se puede colocar una pequeña cantidad de bicarbonato dentro de los zapatos y dejarla actuar durante la noche. Antes de volver a utilizarlos, es importante retirar los restos del producto y comprobar que el interior esté seco.

El bicarbonato puede ser un complemento para controlar olores leves, pero no reemplaza una buena higiene . Lavar y secar los pies, especialmente entre los dedos, cambiar las medias con frecuencia y alternar el calzado son medidas que ayudan a prevenir que el olor vuelva a aparecer.

Si el mal olor continúa pese a estas medidas o aparece acompañado de picazón, descamación, enrojecimiento, grietas o dolor, puede existir una infección u otra afección en los pies. En esos casos, el bicarbonato no debe utilizarse como sustituto de una evaluación médica.