Las fuentes de horno y bandejas para cocinar suelen acumular con el paso del tiempo una capa de grasa quemada que parece imposible de eliminar. Aunque el jabón puede quitar la suciedad superficial, las manchas marrones que permanecen después de años de uso requieren un método diferente.

Una alternativa casera utiliza productos que muchas personas ya tienen en casa: bicarbonato de sodio, peróxido de hidrógeno y vinagre blanco. Sin embargo, hay una aclaración importante: no se trata de mezclar los tres ingredientes al mismo tiempo.

La recomendación consiste en utilizar bicarbonato con peróxido de hidrógeno o bicarbonato con vinagre como métodos separados para tratar la grasa adherida.

¿Por qué la grasa quemada es tan difícil de quitar?

El problema de las bandejas de horno no siempre es simplemente suciedad acumulada. Cuando los aceites utilizados para cocinar son sometidos repetidamente a temperaturas elevadas, pueden transformarse en una capa endurecida conocida como grasa polimerizada.

Esta sustancia se adhiere directamente al metal y adquiere una textura similar a un barniz. Por eso, el detergente convencional puede resultar insuficiente: está diseñado principalmente para eliminar grasas superficiales, pero tiene dificultades para penetrar esta capa endurecida.

Además, utilizar estropajos metálicos demasiado agresivos puede generar pequeños rayones en la superficie y hacer que la grasa se adhiera con mayor facilidad en el futuro.

Bicarbonato y peróxido de hidrógeno: una combinación para la grasa más resistente

Para las acumulaciones más difíciles, una de las alternativas propuestas consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno.

La preparación indicada utiliza media taza de bicarbonato y entre dos y tres cucharadas de peróxido de hidrógeno. Ambos ingredientes deben mezclarse hasta obtener una consistencia similar a la de una pasta dental.

Para las acumulaciones más difíciles, una de las alternativas propuestas consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y peróxido de hidrógeno.

Luego, se extiende la mezcla sobre las zonas donde se encuentra la grasa quemada y se deja actuar durante un máximo de 20 minutos.

El peróxido aporta una reacción oxidante que puede ayudar a aflojar los residuos, mientras que las partículas del bicarbonato contribuyen a desprender la suciedad cuando llega el momento de frotar.

Después del tiempo de espera, se recomienda utilizar una esponja que no raye para retirar suavemente los restos. En bandejas de acero inoxidable, el consejo es frotar siguiendo la dirección del grano del metal. Finalmente, hay que enjuagar muy bien con agua tibia y secar.

Bicarbonato y vinagre para eliminar residuos difíciles

Existe otro método que prescinde del peróxido de hidrógeno y utiliza bicarbonato y vinagre blanco destilado.

En este caso, primero se prepara una pasta espesa mezclando bicarbonato con una pequeña cantidad de agua. La preparación se coloca directamente sobre la bandeja seca y se deja reposar durante al menos 20 minutos.

El bicarbonato tiene un carácter alcalino y, junto con su textura ligeramente abrasiva, ayuda a aflojar la capa de grasa adherida. Después, se frota la superficie con una esponja para desprender los residuos.

Una vez retirada la mayor parte de la suciedad, se puede aplicar vinagre blanco sobre los restos que hayan quedado. La reacción efervescente ayuda a levantar la pasta y facilita el enjuague posterior.

Finalmente, la bandeja debe enjuagarse con agua tibia hasta eliminar completamente los residuos.

¿Se deben mezclar los tres productos?

No. Este punto es fundamental. La recomendación de la fuente no consiste en preparar una única mezcla con bicarbonato, peróxido de hidrógeno y vinagre. En realidad, presenta diferentes alternativas de limpieza.

Una opción combina bicarbonato y peróxido de hidrógeno, especialmente para acumulaciones importantes de grasa. Otra utiliza bicarbonato, agua y posteriormente vinagre para ayudar a desprender los residuos restantes.

Por eso, si se busca reproducir el método, lo más adecuado es elegir una de las alternativas en lugar de combinar todos los ingredientes en un mismo recipiente.

La combinación de los tres ingredientes al mismo tiempo puede ser peligrosa, por lo que no se recomienda mezclarlos.

¿Qué bandejas pueden limpiarse con estos métodos?

La técnica con bicarbonato y peróxido de hidrógeno está indicada en la fuente para bandejas de aluminio sin revestimiento o de acero inoxidable.

En el caso del aluminio, es importante vigilar el proceso para evitar que la superficie se decolore . También se recomienda evitar herramientas excesivamente abrasivas que puedan generar rayones.

La elección del método debe depender, además, del material y del acabado de la bandeja. Si el recipiente tiene un revestimiento antiadherente, conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar productos abrasivos o realizar una limpieza profunda.