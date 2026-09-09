En el universo de las rutinas caseras de limpieza, el bicarbonato de sodio se consolidó como uno de los productos más utilizados gracias a sus propiedades para absorber malos olores y mejorar los ambientes frescos.

En ese sentido, colocarlo alrededor de la base de inodoro es un truco doméstico sencillo para ayudar a absorber cualquier tipo de humedad y neutralizar los olores que puedan concentrarse en el baño.

Poner bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve

El baño suele concentrar grandes cantidades de humedad por la presencia de agua. Esto genera que el moho, las bacterias y los hongos aparezcan en diversos lugares como la cortina de la ducha y las paredes. Más allá de que afecte el color de los azulejos, puede generar complicaciones como irritación nasal, dolor de garganta, alergias y asmas .

En ese contexto, el bicarbonato actúa como un absorbente natural que puede ayudar a reducir la humedad superficial en el baño. Utilizarlo con frecuencia ayuda a mantener la superficie del inodoro más limpia y neutralizar malos olores.

Imagen creada con IA

Para utilizarlo tan sólo será necesario espolvorear una capa fina alrededor de la base del inodoro y dejarla actuar durante varias horas para luego retirar el producto con una escoba o paño y repetir cuando se lo considere necesario.

Además, puede aplicarse en otras zonas del ambiente como en las esquinas, debajo de la bacha, alrededor del bidet, entre otros lugares.

Ventajas de usar bicarbonato de sodio en el baño

Además de absorber la humedad, este elemento destaca por

No dejar fragancias intensas

Ser sencillo de aplicar

Estar comúnmente presente en los hogares

Reducir el uso de químicos agresivos.

Cómo aplicar este truco casero paso a paso

Una de las ventajas del bicarbonato es que su uso resulta muy sencillo y lleva apenas unos minutos.

Materiales

Media taza de bicarbonato de sodio.

Cepillo para inodoro.

Agua caliente (opcional).

Procedimiento

Espolvorear aproximadamente media taza de bicarbonato directamente dentro del inodoro. Procurar que parte del producto quede adherido a las paredes internas. Dejar actuar entre 15 y 30 minutos para que el bicarbonato afloje la suciedad y absorba los olores. Frotar toda la superficie con el cepillo, prestando especial atención a las zonas donde suele acumularse sarro. Tirar la cadena para eliminar los restos.

Realizar este procedimiento una o dos veces por semana ayuda a mantener el inodoro limpio durante más tiempo.

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener los productos lejos del rostro.