Los repasadores y manteles blancos están expuestos constantemente a restos de comida, grasa, café y otras manchas que pueden hacer que pierdan su aspecto original. Con los lavados, además, la tela puede adquirir un tono apagado y resultar cada vez más difícil de recuperar.

Sin necesidad de recurrir a mezclas caseras con vinagre o bicarbonato, existe un método sencillo basado en agua caliente y jabón blanco que permite aflojar la suciedad antes del lavado. La clave está en dejar actuar la preparación durante algunos minutos para facilitar la eliminación de las manchas.

Cómo blanquear repasadores y manteles con agua caliente y jabón blanco

El agua caliente ayuda a aflojar la suciedad acumulada en las fibras, mientras que el jabón blanco permite trabajar sobre restos de grasa y manchas antes de llevar las prendas al lavarropas.

Esta técnica es muy fácil de aplicar en las telas. IA Gemini

Paso a paso

Calentá agua en una olla o recipiente grande, sin necesidad de que llegue a una ebullición intensa.

Colocá los repasadores o manteles en un recipiente resistente al calor.

Agregá agua caliente hasta cubrir completamente las telas.

Rallá o cortá jabón blanco y sumalo al agua.

Dejá las prendas en remojo durante unos 30 minutos para que la suciedad se ablande.

Frotá suavemente las zonas que tengan manchas más marcadas.

Enjuagá y luego lavá las prendas como de costumbre.

Si las manchas están muy adheridas, se puede repetir el procedimiento antes del lavado habitual. En el caso de telas delicadas o con indicaciones específicas del fabricante, es importante respetar siempre la temperatura máxima recomendada .

Por qué el agua caliente ayuda a sacar las manchas

El calor puede facilitar que determinados residuos acumulados en los tejidos se ablanden, especialmente cuando hay grasa y suciedad adherida.

Al combinarlo con jabón blanco y un tiempo de remojo, resulta más sencillo desprender parte de la suciedad antes de realizar el lavado.

Aplicar este método de limpieza a diario ayuda a remover las manchas. IA Gemini

Conejos para mantener los repasadores y manteles limpios

Para mantener los repasadores y manteles blancos durante más tiempo, también es importante no dejarlos húmedos y arrugados después de utilizarlos, ya que la humedad favorece la aparición de malos olores y puede dificultar su limpieza posterior.

Asimismo, el método con agua caliente y jabón blanco ofrece una alternativa simple para recuperar el aspecto de estas telas y complementar el lavado habitual, sin necesidad de preparar mezclas con múltiples ingredientes o recurrir a productos químicos.