Las autoridades migratorias de Estados Unidos y España aplican controles a quienes quieran ingresar o salir de sus territorios con el pasaporte vencido.

La situación no solo puede generar demoras, sino también rechazos y distintos inconvenientes tanto en aeropuertos como en pasos fronterizos.

En términos generales, las aerolíneas y organismos de migración exigen que el pasaporte tenga fecha vigente para autorizar el embarque e ingreso a otro país .

Sin embargo, existen algunos acuerdos regionales que contemplan ciertas excepciones en determinados casos.

Alerta, qué sucede en Estados Unidos con los pasaportes vencidos

Estados Unidos exige a todos los viajeros la presentación de un documento que se mantenga vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de excepciones como el caso del “Club de los 6 meses”, naciones en donde solo deberán presentar pasaporte válido durante el tiempo de viaje.

En la misma línea, es fundamental revisar la documentación para el viaje, ya que puede ser necesaria la visa americana o la autorización ESTA.

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Cuáles son los requisitos que establece España respecto al pasaporte

El Ministerio del Interior señala que quienes visiten España deberán contar con un pasaporte o documento de viaje vigente que acredite la identidad, siempre y cuando se considere válido para los convenios internacionales a los que suscribe.

La página oficial detalla que “el documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”.

Qué otros datos claves revisan las autoridades migratorias

Previo a realizar traslados internacionales, las autoridades revisarán una serie de aspectos básicos: