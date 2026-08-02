Mezclar bicarbonato de sodio con detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: IA

Cada vez son más las personas que optan por soluciones de limpieza elaboradas con ingredientes comunes del hogar, dejando de lado los productos químicos tradicionales. Entre las alternativas que han ganado popularidad destaca una mezcla de detergente líquido, bicarbonato de sodio y azúcar, reconocida por su capacidad para eliminar la suciedad, desengrasar y desinfectar distintas superficies.

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¿Para qué sirve combinar detergente, bicarbonato de sodio y azúcar?

Esta preparación casera se convirtió en una opción práctica para quienes buscan mantener la limpieza del hogar sin recurrir a limpiadores industriales, especialmente en espacios donde se manipulan alimentos.

Entre sus principales usos se encuentran la limpieza de:

Encimeras

Fregaderos

Ollas

Sartenes

Azulejos

Algunas superficies del baño

El detergente actúa eliminando la grasa y los residuos adheridos, ya que contiene agentes limpiadores que facilitan la remoción de la suciedad . Por su parte, el bicarbonato de sodio ayuda a neutralizar malos olores y potencia la limpieza, mientras que el azúcar aporta un suave efecto abrasivo que permite desprender manchas sin dañar la mayoría de las superficies.

Cómo preparar este limpiador casero

Para elaborar la mezcla solo necesitas:

Dos cucharadas de detergente líquido.

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Una cucharada de azúcar.

Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mézclalos hasta obtener una pasta homogénea. Si la consistencia queda muy líquida, añade un poco más de bicarbonato; si resulta demasiado espesa, incorpora unas gotas de agua hasta lograr la textura deseada.

Se recomienda probarlo primero en una zona poco visible si se va a aplicar sobre materiales delicados, como mármol pulido o madera sin tratar. De esta forma, podrás comprobar que no produzca cambios en el acabado.

Alternativas naturales para la limpieza del hogar

Las soluciones caseras continúan ganando terreno por ser económicas y más amigables con el medio ambiente. Para potenciar el aroma del preparado, algunas personas agregan unas gotas de aceites esenciales.

Asimismo, el vinagre blanco suele utilizarse como complemento en las tareas de limpieza, ya que su acidez ayuda a eliminar manchas difíciles y contribuye a desinfectar diferentes superficies del hogar.