Comprar carne vacuna en Argentina representa un gasto importante dentro del presupuesto de cada hogar. Los consumidores buscan optimizar cada gasto para evitar cortes duros o secos al momento de cocinar. De esta manera, elegir la pieza adecuada en la carnicería requiere prestar atención a detalles visuales específicos.

En esta línea, muchas familias eligen los cortes únicamente por el color rojo intenso de la pieza. Sin embargo, el aspecto exterior no siempre garantiza que la carne quede tierna tras la cocción. Un secreto visual muy difundido entre expertos permite anticipar el resultado en la mesa.

¿Cuál es la clave para elegir la mejor carne en el supermercado?

La “regla de las vetas blancas” se refiere al marmoleado o grasa intramuscular presente en el corte. Estas delgadas líneas de grasa atraviesan las fibras musculares de la carne vacuna. Su presencia indica que la pieza mantendrá la humedad durante la exposición al fuego.

Al momento de calentar la carne, esta grasa intramuscular se derrite e hidrata las fibras desde el interior. Este proceso natural aporta una textura suave y evita que la pieza quede correosa. Por este motivo, los cortes con buen marmoleado ofrecen una experiencia superior en la parrilla o la sartén.

Es importante diferenciar las vetas blancas internas de la grasa de cobertura externa. La cubierta de grasa exterior protege la pieza durante la cocción, pero no ablanda el músculo por dentro. Las vetas internas son las encargadas directas de garantizar la terneza y el sabor.

Qué es realmente el líquido rojo de la carne. Foto: generada por IA.

Los organismos que respaldan este secreto y la clave para saber usarlo

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) utiliza el marmoleado para clasificar la calidad de la carne. La entidad establece tres niveles principales conocidos mundialmente como Prime, Choice y Select. Esta escala sirve como guía oficial para medir la terneza esperada en cada pieza .

Los cortes categorizados como Prime presentan la mayor cantidad de vetas blancas distribuidas de manera uniforme. Las categorías Choice y Select poseen menor marmoleado y suelen requerir cocciones más lentas o marinados previos. Esta segmentación facilita la elección según el plato que se desee preparar.

Clasificación de calidad según el nivel de marmoleado (USDA):

Prime: Alto nivel de vetas blancas. Garantiza máxima jugosidad, sabor intenso y terneza en cocciones rápidas.

Choice: Marmoleado moderado. Ofrece muy buen sabor y suavidad, siendo ideal para el consumo cotidiano.

Select: Escaso marmoleado. Es una carne más magra que requiere métodos de cocción lentos con humedad.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) analiza el valor del marmoleado en los sistemas productivos locales. La carne argentina destaca históricamente por su sabor natural proveniente de sistemas pastoriles. El INTA impulsa estudios para potenciar la presencia de estas vetas blancas en los cortes de exportación y consumo interno.

El truco de las vetas blancas: no pagues más por carne con grasa

A la hora de hacer las compras, los especialistas sugieren observar detenidamente la masa muscular del corte. Hay que buscar líneas finas de color blanco distribuidas en forma de red por toda la pieza. Evite las piezas completamente magras si busca una consistencia tierna a la plancha o a la parrilla.

Aplicar esta norma sencilla transforma la experiencia de compra en el comercio de barrio. Con solo detectar las vetas blancas, el consumidor asegura el valor de su dinero y evita sorpresas en la mesa. Este hábito visual resulta la herramienta más eficaz para lograr platos jugosos y sabrosos siempre.