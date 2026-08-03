Las milanesas son un clásico en todos los hogares argentinos, por lo que elegir el corte de carne adecuado es clave para marcar la diferencia. Si bien la costumbre manda hacerlas con nalga o bola de lomo, los carniceros expertos explican que el peceto es la mejor alternativa por su ternura .

El peceto, el corte estrella para las milanesas

Para quienes priorizan una textura suave, el peceto es el corte de carne recomendado por los carniceros por ser un magro, con poca grasa y con escasos nervios. De esta manera, como resultado se tienen milanesas parejas y fáciles de masticar.

Imagen ilustrativa creada con IA ChatGPT

La principal ventaja se encuentra en la uniformidad de la carne, ya que tiene fibras compactas y un sabor suave. En la misma línea, no genera desperdicios en el preparado porque no tiene grasa.

Sin embargo, su precio puede ser un limitante, ya que el valor por kilo puede ser superior al de la nalga o la cuadrada.

Qué corte elegir para hacer milanesas

La nalga continúa siendo el corte favorito por combinar terneza, sabor y un costo intermedio. Se puede filetear en tamaños parejos para empanizar y cocinar al horno o para fritarlas.

A su vez, la cuadrada puede ser ideal para quienes cuentan con un presupuesto más ajustado. Si bien tiene fibras más marcadas, permite preparar milanesas tiernas.

De esta manera, los carniceros sostienen que cada corte tiene sus ventajas. La nalga va para el día a día, mientras que el peceto destaca por su ternura y la cuadrada es la que rinde mejor.