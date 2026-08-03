Hoja de laurel en la alacena.

El laurel es una planta aromática muy utilizada en la cocina para condimentar guisos, salsas y carnes. Sin embargo, lo que pocas personas conocen es que sus hojas también pueden convertirse en un gran aliado para el hogar.

Uno de los trucos caseros que más popularidad ganó en los últimos años consiste en colocar una hoja de laurel dentro de la alacena. Gracias a su intenso aroma y a los aceites esenciales que contiene, esta práctica puede aportar distintos beneficios para el espacio donde se almacenan alimentos.

¿Por qué recomiendan poner una hoja de laurel dentro de la alacena?

Las hojas de laurel contienen compuestos naturales como el eucaliptol, cineol y otros aceites esenciales que desprenden un olor intenso. Ese aroma resulta agradable para las personas, pero puede actuar como un repelente natural para algunos insectos que suelen aparecer en las despensas, como polillas de los alimentos, gorgojos y hormigas.

Además, al tratarse de una solución natural, evita recurrir a insecticidas o productos químicos cerca de los alimentos.

¿Por qué recomiendan poner una hoja de laurel dentro de la alacena? El Cronista | Chat GPT

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a mantener alejados algunos insectos que pueden aparecer en la alacena.

Aporta un aroma fresco y agradable al mueble donde se guardan los alimentos.

Es un truco económico y fácil de aplicar .

No requiere mantenimiento ni productos adicionales.

Cómo usar correctamente las hojas de laurel en la alacena

Para aprovechar este truco, solo hacen falta unas pocas hojas secas.

Elegir hojas de laurel limpias y completamente secas. Colocar una o dos hojas en cada estante o rincón de la alacena. Evitar que estén en contacto directo con alimentos sin envase. Reemplazarlas cada tres o cuatro semanas, o cuando pierdan su aroma.

Cómo usar correctamente las hojas de laurel en la alacena. Generado con IA

También pueden colocarse dentro de recipientes donde se almacenan arroz, harina o legumbres, siempre sin que entren en contacto directo con los alimentos.

Otros usos del laurel en el hogar

Además de utilizarse en la cocina, el laurel tiene diferentes aplicaciones domésticas:

Perfumar cajones, placares y zapateros.

Colocar hojas entre la ropa para aportar un aroma natural.

Elaborar infusiones aromáticas para perfumar ambientes.

Incorporarlo en preparados caseros de limpieza por su fragancia.

Si bien el laurel no reemplaza una limpieza frecuente ni garantiza eliminar una plaga instalada, sí puede convertirse en un complemento útil para mantener la alacena en mejores condiciones y ayudar a prevenir la aparición de algunos insectos. Por su bajo costo, facilidad de uso y agradable aroma, cada vez más personas incorporan este sencillo truco casero en su hogar.