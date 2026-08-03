Las milanesas forman parte de la mesa de millones de familias y, aunque la nalga suele ser la elección más habitual, no siempre es el corte que más recomiendan los especialistas.

Según explican muchos carniceros, existen otras opciones que pueden ofrecer mejores resultados según lo que se busque: una carne más tierna, un mejor rendimiento o un precio más conveniente.

El peceto, una opción para quienes buscan milanesas más tiernas

Entre los cortes más valorados aparece el peceto, reconocido por su textura suave y uniforme. Al ser una carne magra, con muy poca grasa y escasos tejidos conectivos, permite obtener milanesas finas, parejas y fáciles de cortar y masticar.

Otra de sus ventajas es que prácticamente no tiene desperdicio, por lo que se aprovecha casi por completo al momento de prepararlo. Además, su sabor es delicado, lo que lo convierte en una alternativa muy elegida por quienes priorizan la calidad de la carne.

Su punto en contra es el precio. En general, el peceto suele costar más que otros cortes tradicionales, por lo que muchas personas lo reservan para ocasiones especiales o cuando buscan un resultado superior.

El peceto, una opción para quienes buscan milanesas más tiernas. Freepik.

Qué corte elegir para hacer las mejores milanesas

La nalga sigue siendo una de las opciones más populares porque ofrece un buen equilibrio entre calidad y precio. Es un corte tierno, rinde bien y permite obtener bifes de tamaño uniforme, ideales tanto para cocinar al horno como fritos.

Por otro lado, la cuadrada suele ser la alternativa preferida cuando se busca cuidar el bolsillo. Aunque sus fibras son un poco más marcadas, un buen fileteado permite lograr milanesas tiernas y obtener una mayor cantidad de porciones por kilo.