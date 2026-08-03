Los huevos son uno de los alimentos más consumidos en el mundo gracias a su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina. Sin embargo, cuando se compran en cantidad o están próximos a vencer, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿se pueden congelar?

La respuesta es sí, aunque existen algunas recomendaciones importantes para hacerlo correctamente. Según explicó el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), organismo del Gobierno de México, congelar los huevos puede ser una buena estrategia para evitar el desperdicio de alimentos, siempre que se respeten ciertas medidas de seguridad e higiene.

¿Se pueden congelar los huevos?

De acuerdo con el CIAD, los huevos no deben congelarse con la cáscara, ya que el líquido de su interior se expande al bajar la temperatura y puede romper el cascarón. Esto no solo afecta su calidad, sino que también aumenta el riesgo de contaminación.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan romper los huevos antes de congelarlos y almacenarlos en recipientes aptos para freezer.

Además, el organismo señala que, tras la descongelación, la textura y algunas propiedades sensoriales, como el sabor o la consistencia, pueden modificarse ligeramente, aunque siguen siendo aptos para el consumo si se manipulan de manera adecuada.

¿Se pueden congelar los huevos? Gemini IA.

Cómo congelar los huevos correctamente

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo recomienda seguir estos pasos:

Romper los huevos en un recipiente limpio.

Mezclar suavemente las claras y las yemas.

Colocar la preparación en un recipiente hermético o en una bolsa apta para congelación, dejando un pequeño espacio libre para la expansión.

Etiquetar el envase con la fecha de congelación.

¿Se pueden congelar por separado?

Sí. Las claras pueden congelarse directamente sin ningún tratamiento adicional.

En cambio, las yemas requieren un paso extra, ya que tienden a formar una textura gelatinosa durante la congelación. Para evitarlo, los especialistas aconsejan romperlas y agregar:

Media cucharadita de sal si luego se utilizarán en preparaciones saladas.

Entre una y una cucharada y media de azúcar si se destinarán a recetas dulces.

Cómo congelar los huevos correctamente. Imagen creada con IA - ChatGPT

¿Cuánto tiempo duran congelados?

El CIAD, con base en las recomendaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), indica que los huevos pueden permanecer congelados hasta un año.

No obstante, para conservar mejor su sabor, aroma y textura, aconseja consumirlos dentro de los primeros cuatro meses de almacenamiento.

Cómo descongelarlos de forma segura

Para minimizar el riesgo de proliferación de bacterias, los especialistas recomiendan:

Pasar los huevos del freezer a la heladera y dejarlos descongelar durante toda la noche.

Evitar descongelarlos a temperatura ambiente.

Utilizarlos poco después de descongelarlos.

No volver a congelarlos una vez descongelados.

¿Cuánto tiempo duran congelados? Shutterstock

¿En qué recetas conviene utilizarlos?

Al descongerlarse, los huevos pueden presentar una textura diferente a la original. Por ese motivo, se recomienda emplearlos principalmente en preparaciones que requieran cocción, como:

Tortas y bizcochuelos.

Panes.

Muffins.

Panqueques.

Budines.

Tortillas.

Huevos revueltos.

Otras recetas horneadas.

Un consejo para evitar desperdiciar alimentos

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) también recuerda que muchas personas descartan las yemas y consumen únicamente las claras. Sin embargo, las yemas contienen nutrientes importantes, como grasas saludables y colina, un compuesto clave para el desarrollo y funcionamiento del cerebro.