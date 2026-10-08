El salario de estos trabajadores se compone del sueldo base y de distintos complementos previstos en el convenio.

El sector de la limpieza emplea a más de 360.000 personas bajo el convenio estatal de limpieza de edificios y locales, aunque las condiciones laborales pueden variar según el convenio aplicable, la categoría profesional y el tipo de jornada.

El salario de estos trabajadores se compone del sueldo base y de distintos complementos previstos en el convenio, mientras que quienes trabajan directamente para un hogar particular cuentan con un régimen específico dentro de la Seguridad Social.

En 2026, además, la actividad cuenta con nuevas referencias estadísticas por la entrada en vigor de la CNAE-2025, que modificó la clasificación utilizada por la Seguridad Social para las actividades económicas. El sector incluye tanto a trabajadores contratados por empresas de limpieza como a personas que prestan servicios en hogares particulares, aunque estos últimos tienen un régimen laboral específico.

¿Cuánto gana una persona de limpieza según el convenio en 2026?

El salario no es igual para todos los trabajadores del sector, ya que depende del convenio colectivo aplicable, la categoría profesional, la jornada y los complementos correspondientes. En las tablas salariales publicadas en 2026 para el sector de limpieza y servicios aparecen, entre otros conceptos, el salario base, el plus de transporte, la paga de beneficios, el plus de vestuario y los complementos vinculados al trabajo nocturno y a la antigüedad.

El sector de la limpieza emplea a más de 360.000 personas bajo el convenio estatal de limpieza de edificios y locales. Shutterstock

Como referencia, una de las tablas salariales publicadas para 2026 establece salarios base mensuales de 1366,44 euros para el nivel 4, 1453,98 euros para el nivel 3, 1513,60 euros para el nivel 2 y 1674,30 euros para el nivel 1, todos para una jornada completa. A estas cantidades pueden sumarse distintos complementos previstos por el convenio.

Entre los conceptos adicionales aparecen un plus de transporte de 137,73 euros mensuales, una paga de beneficios que varía según el nivel y un plus de vestuario de 130,77 euros. También existen complementos específicos para el trabajo nocturno, con cantidades que dependen de la categoría y de si se trata de un complemento mensual o por hora.

En cualquier caso, estas cifras deben utilizarse como referencia y no como un salario único para toda España. El convenio colectivo que corresponda a cada trabajador puede ser provincial, autonómico, estatal o de empresa, por lo que resulta necesario comprobar cuál se aplica en cada relación laboral. El propio Registro de Convenios recoge distintos convenios asociados a las actividades de limpieza.

¿Cómo se da de alta a una persona de limpieza en la Seguridad Social?

Cuando una empresa contrata a una persona para realizar tareas de limpieza, debe tramitar su alta en la Seguridad Social antes de que comience la relación laboral. La persona trabajadora queda incorporada al sistema y sus cotizaciones permiten generar derechos relacionados con prestaciones como la jubilación, la incapacidad temporal o el desempleo.

La actividad de limpieza de edificios y establecimientos aparece dentro de las actividades de servicios a edificios y jardinería. Para 2026, la Seguridad Social establece para estas actividades un tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del 3,60%, repartido entre un 2,10% por incapacidad temporal y un 1,50% por incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

Cuando una empresa contrata a una persona para realizar tareas de limpieza, debe tramitar su alta en la Seguridad Social antes de que comience la relación laboral Shutterstock

¿Y qué ocurre si la persona trabaja directamente en una casa particular?

En este caso no se aplica el convenio estatal de limpieza de edificios y locales . Las personas contratadas directamente por un hogar familiar están incluidas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, con sus propias reglas de contratación y cotización.

Para 2026, el salario mínimo de los empleados de hogar que trabajan por horas, en régimen externo, es de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada. Esta cantidad incluye todos los conceptos retributivos que establece la normativa para este tipo de trabajo.

El alta en la Seguridad Social corresponde al empleador y debe realizarse antes del inicio de la actividad. La cotización se calcula en función de la retribución y de las condiciones de la relación laboral, por lo que también en este caso resulta importante diferenciar entre una contratación por horas y una relación laboral con jornada estable.