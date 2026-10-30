A la hora de una limpieza del baño profunda, uno de los elementos que pasa desapercibido, pero que puede acumular suciedad e incluso sarro es el cabezal de la ducha, sobre todo, los costados de los orificios por donde sale el agua.

En este marco, la Universidad de Arkansas explicó cuáles son los ingredientes caseros ideales para eliminar estos depósitos de sarro, los cuales permitirán una buena higiene y un correcto funcionamiento de la ducha a la hora del baño.

La forma ideal de eliminar el sarro de los orificios de la ducha, según expertos en limpieza

Expertos de la Universidad de Arkansas explicaron que los ácidos, como el vinagre y el jugo de limón, descomponen depósitos minerales y manchas de agua dura. Este dato es importante porque el sarro de la ducha es carbonato de calcio, es decir, un mineral que queda adherido cuando el agua se evapora.

En cambio, elementos como el bicarbonato de sodio o la lavandina sirven para otro tipo de limpieza. El bicarbonato es un álcali suave que sirve para la grasa y la suciedad, pero no para disolver minerales. Y la lavandina blanquea y desinfecta, pero no está pensada para eliminar cal tampoco.

Entonces, la forma ideal de eliminar el sarro de la ducha es utilizando un ácido como el vinagre o el jugo de limón en la limpieza.

Cómo sacar el sarro de los orificios paso a paso

Con esta información clara, una marca de artículos de baño compartió una guía paso a paso para eliminar el sarro de los orificios de la ducha con vinagre o jugo de limón.

Para limpiarlo bien se recomienda el método de la bolsa:

Llenar una bolsa plástica resistente con vinagre blanco tibio, o con jugo de limón y agua en partes iguales. Atar la bolsa alrededor del cabezal con una banda elástica, con los orificios sumergidos. Dejar actuar entre 30 minutos y una hora. Retirar la bolsa y frotar cada orificio con un cepillo de dientes viejo. Dejar correr agua caliente entre 5 y 10 minutos para enjuagar.

Cómo sacar el sarro de los orificios paso a paso Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Si el sarro está muy acumulado, American Standard, fabricante de artículos de baño, sugiere dejar la bolsa durante la noche para un mejor resultado.

En conclusión, la persona cuenta con una nueva información de limpieza para su vida: los ácidos ayudan a eliminar el sarro y con el método de la bolsa podrá dejar reluciente el cabezal de la ducha para disfrutar de un buen baño.