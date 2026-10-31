El candidato demócrata al Senado de Texas, James Talarico, habla en un evento de campaña este viernes, en Houston (EE.UU.).

A medida que Estados Unidos se acerca a unas nuevas y decisivas elecciones de medio término, el mapa político vuelve a poner el foco en Texas, un bastión históricamente conservador.

Allí, el Partido Republicano y el movimiento liderado por Donald Trump enfrentan un obstáculo inesperado que ha ganado un fuerte peso institucional y mediático: el representante estatal y ahora candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos, James Talarico.

Elegido por primera vez a la legislatura estatal en 2018, cuando se convirtió en el miembro más joven de la cámara tejana, su perfil se construyó lejos de la política tradicional: es un exmaestro de escuela pública de la ciudad de San Antonio e impulsor de iniciativas dedicadas a la educación y el desarrollo juvenil.

Tras consolidar su liderazgo local, Talarico dio el salto a la arena federal con una ambiciosa meta: romper la racha de casi cuatro décadas sin un senador demócrata en Texas.

Su figura se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para la agenda de Donald Trump y del oficialismo republicano encabezado por el Fiscal General Ken Paxton, su rival directo en las urnas.

Durante su gestión legislativa, el también seminarista presbiteriano utilizó su asiento en comités clave, como el de Educación Pública, para bloquear y denunciar los intentos de implementar un sistema de “vouchers” escolares, una de las principales promesas de campaña del ala más dura del Partido Republicano.

El candidato demócrata al Senado de Texas, James Talarico, habla en un evento de campaña este viernes, en Houston (EE.UU.). Fuente: EFE CARLOS RAMIREZ

La capacidad retórica de Talarico para desarmar los argumentos conservadores lo llevó a protagonizar reiterados cruces en el recinto que rápidamente se viralizaron a nivel nacional. Su firme postura contra lo que él denomina el “nacionalismo cristiano” y su defensa férrea de la separación entre la Iglesia y el Estado lo han posicionado como una de las voces demócratas más articuladas y carismáticas del sur de los Estados Unidos.

Ante su rápido ascenso y la paridad que muestran las encuestas de cara a los comicios (analistas independientes encuadran esta disputa en la categoría de “toss-up” o “empate técnico”), los sectores alineados con el trumpismo no tardaron en reaccionar. El legislador se convirtió en el blanco de una agresiva y millonaria campaña de oposición financiada por grandes donantes de la derecha (los tuits de “Talarico Hates Texas” han llegado a millones de usuarios de la red social X).

En los mítines conservadores, el propio Paxton acuñó el término despectivo de “Talafreakos” para atacar a sus seguidores, un apodo que el equipo de campaña de Talarico terminó adoptando con orgullo en su mercadotecnia oficial. A través de la difusión masiva de anuncios y recortes digitales, los sectores tradicionales buscan minar su credibilidad asociando su agenda progresista con políticas “demasiado liberales” para el estado.

Sin embargo, el demócrata ha logrado capitalizar los ataques respondiendo con su historial de gestión oficial.

Fotografía que muestra artículos electorales en un evento de campaña del candidato demócrata al Senado de Texas. Fuente: EFE CARLOS RAMIREZ

Talarico apela constantemente a los registros de la Legislatura tejana, donde figura como el autor principal de la legislación que limitó el copago de la insulina a un máximo de 25 dólares mensuales para pacientes asegurados, beneficiando a miles de familias de clase trabajadora, independientemente de su afiliación política.

La resiliencia de Talarico frente a la enorme maquinaria de gasto republicana y su capacidad para liderar los márgenes de apoyo entre el electorado joven, independiente y latino explican por qué la cúpula demócrata nacional sigue minuciosamente su desempeño. En un estado donde el trumpismo necesita exhibir una hegemonía absoluta, la supervivencia y crecimiento de figuras con este perfil representa una amenaza directa a la narrativa conservadora.

Así, de cara a los comicios del próximo martes, la elección de Talarico trasciende las fronteras de Texas .

Su capacidad para disputar voto a voto el Senado frente a Ken Paxton no solo será leída como un termómetro de la resistencia demócrata en el sur profundo, sino también como el ensayo general que definirá el control del Congreso durante el resto del mandato presidencial de Donald Trump.