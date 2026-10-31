Cada 31 de octubre, las calabazas, los disfraces, los fantasmas y las golosinas se convierten en protagonistas en distintos lugares del mundo. Halloween, también conocida como la Noche de Brujas, se transformó con el tiempo en una celebración popular asociada al entretenimiento y los disfraces, aunque sus raíces se remontan a antiguas tradiciones celtas.

Uno de sus principales antecedentes es Samhain, una festividad que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la parte más oscura del año. Se celebraba entre el 31 de octubre y el 1° de noviembre y estaba vinculada a la creencia de que durante esa noche la frontera entre el mundo de los vivos y el espiritual podía volverse más difusa.

Durante Samhain se encendían grandes fogatas y algunas personas utilizaban disfraces o máscaras. Con el paso de los siglos, estas costumbres se mezclaron con celebraciones cristianas y otras tradiciones europeas, hasta dar forma a parte de lo que hoy se conoce como Halloween.

Con el paso del tiempo, la celebración quedó asociada también con brujas, espíritus y otros personajes sobrenaturales, que se incorporaron al imaginario popular de la fecha. Por eso, en español, Halloween también es conocida como la Noche de Brujas, aunque esa denominación no corresponde a su nombre original.

¿Por qué Halloween se celebra el 31 de octubre?

La fecha está relacionada con la celebración del Día de Todos los Santos, que la Iglesia fijó para el 1° de noviembre. La noche anterior comenzó a conocerse como All Hallows’ Eve, una expresión en inglés que significa “víspera de Todos los Santos”. Con el paso del tiempo, el nombre se acortó hasta convertirse en Halloween.

A partir de allí, distintas costumbres se fueron incorporando a la celebración. Una de ellas fue la relación con los muertos y los espíritus, mientras que otras dieron origen a los disfraces, las máscaras y las visitas casa por casa.

Cada 31 de octubre, las calabazas, los disfraces, los fantasmas y las golosinas se convierten en protagonistas en distintos lugares del mundo. Magnific

La tradición del llamado “truco o trato” también tiene una historia más extensa de lo que puede parecer. Sus antecedentes se encuentran en prácticas medievales como el souling, cuando personas pobres recorrían casas y recibían alimentos a cambio de prometer oraciones por los muertos. En Irlanda y Escocia también existió el guising, una costumbre en la que los jóvenes se disfrazaban y realizaban alguna actuación a cambio de comida o regalos.

La versión moderna del trick-or-treat se consolidó posteriormente en Estados Unidos y terminó convirtiéndose en uno de los rituales más reconocibles de Halloween.

Las golosinas también se reinventan para Halloween

La relación entre Halloween y las golosinas se volvió una parte central de la celebración, especialmente por la tradición de pedir dulces de casa en casa. En Argentina, las marcas también adaptan parte de su oferta a la estética de la fecha, con productos que incorporan formas, colores y sabores asociados a la celebración.

Arcor, por ejemplo, presentó para Halloween 2026 una propuesta que incluye productos de sus marcas Rocklets, Mogul, Mogul Extreme, Mister Pops y Lotsa Fizz. Entre las novedades aparece el Osito Zombie de Mogul Extreme, además de gomitas con forma de fantasmas, arañas y cerebros y chocolates inspirados en momias y calaveras.

Osito Zombie de Mogul Extreme en sus versiones rojo, violeta y verde. Foto: Gentileza de Arcor,

La propuesta también suma formatos para compartir o repartir durante la celebración, junto con recipientes temáticos como calabazas y calderos.

“Liderar la celebración de Halloween en la Argentina significa seguir desarrollando el evento que año a año gana relevancia entre distintos targets de consumidores”, señaló Ángeles Curia, Grouper de Chocolates y Seasonal de Arcor.

La propuesta desarrollada en Argentina también llegará a otros mercados de la región, entre ellos Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.

Así, una celebración con raíces en antiguas tradiciones fue incorporando nuevas costumbres hasta convertirse en el Halloween actual, donde los disfraces, las calabazas y las golosinas forman parte de una misma experiencia.