La primavera llegó a Argentina hace rato, pero con un clima difícil de seguir: pocos días soleados, ingresos de aire frío, lluvias y tormentas que fueron yendo de una región a otra en el país. En las últimas semanas, además, las precipitaciones volvieron a poner al Litoral entre las zonas más afectadas.

En ese contexto, hay una pregunta que empieza a repetirse cada vez más y que de manera casi automática los argentinos llevan al buscador más utilizado: Google.

Preguntarse ¿hasta cuándo va a durar El Niño? se volvió casi tan común como consultar la temperatura o el pronóstico del tiempo.

En octubre, nos encontramos con que el fenómeno climático aparece entre las búsquedas que más interés despertaron en Google y, cuando miramos qué consultas hicieron los internautas sobre el tema, la duración de El Niño es el principal interrogante.

Con Google Trends, la herramienta pública y gratuita de Google, podemos seguir el movimiento de esa duda y ver cómo fue cambiando el interés por “el niño” durante los últimos 30 días.

El interés por El Niño tuvo varios picos durante octubre

El gráfico de interés a lo largo del tiempo muestra que las búsquedas de “el niño” no crecieron de manera continua durante los últimos 30 días. El interés tuvo varios saltos y volvió a bajar después de cada uno.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo sobre "El Niño" en los últimos 30 días. Google

El primer pico importante se registra a comienzos de octubre y, después, aparecen nuevos aumentos hacia mediados de mes, con un salto todavía mayor en la segunda mitad.

El punto más alto del período llega cerca del 23 de octubre, cuando el indicador alcanza 100, el máximo de interés relativo registrado en esos 30 días y coincidiendo con la crecida del Río Paraná.

Con esto podemos inferir cómo los momentos en los que el fenómeno climático se volvió popular en Google coincidieron con las jornadas en las que el tiempo volvió a ocupar la atención de los argentino. O bien, al revés: con lluvias incesantes que llevaron a los internautas a buscar hasta cuándo durarían.

De todas maneras, es clave ver que el número que aparece en el gráfico no indica cuántas búsquedas hubo sino que se trata de una escala de 0 a 100: 100 corresponde al punto de mayor interés dentro del período y la ubicación seleccionados, mientras que los demás valores muestran el interés relativo respecto de ese máximo.

La pregunta que más creció: ¿cuándo termina El Niño?

En el panel de consultas relacionadas al tema “El Niño” encontramos entre las primeras consultas que Google Trends muestra como “En aumento” aparecen “hasta cuando va a durar el niño”, “cuando termina el niño en argentina”, “hasta cuando dura el niño en argentina”, “cuando termina el fenomeno del niño” y “hasta cuándo dura el fenómeno del niño”.

Panel de consultas relacionadas con la búsqueda "El Niño". Google

Todas figuran como “Breakout”, una categoría que Google utiliza cuando una búsqueda registra un crecimiento superior al 5.000% frente al período anterior.

Dónde se concentró el interés por El Niño

El gráfico muestra cuándo aumentaron las búsquedas. El mapa permite ver dónde se concentró ese interés durante los últimos 30 días.

Mapa de interés alrededor de la búsqueda "El Niño" Google

San Juan encabezó el interés relativo por “el niño”, seguida por Formosa, Mendoza, Chaco y Corrientes. El Litoral, que en las últimas semanas estuvo entre las regiones más afectadas por las lluvias, concentra así varias de las provincias que aparecen entre las primeras posiciones.