Cuando el cabello pierde fuerza, hidratación o brillo, necesita algo más que un cuidado ocasional. En ese contexto, Mercadona en España apuesta por un tratamiento capilar específico que promete resultados visibles en poco tiempo. Se trata de las ampollas concentradas intensivas de Deliplus, un sistema de tres semanas diseñado para actuar desde el interior de la fibra capilar y mejorar el aspecto externo del cabello con un enfoque progresivo y estructurado. Las ampollas concentradas intensivas forman un tratamiento capilar de tres semanas que busca reparar, hidratar y aportar brillo al cabello. Están formuladas con ingredientes como péptidos, ácido hialurónico y ácido glicólico, y combinan fórmulas concentradas con un orden de aplicación específico. Su objetivo es actuar a nivel molecular para regenerar la fibra capilar desde el interior, mejorar la elasticidad y, finalmente, aportar un acabado sedoso y luminoso. Todo el proceso está pensado para ofrecer una transformación progresiva del cabello, desde la reparación interna hasta el brillo exterior. La primera ampolla inicia el tratamiento reparando, nutriendo y fortaleciendo los enlaces internos del cabello. Su fórmula ayuda a regenerar la fibra capilar desde el interior y prepara el cabello para las siguientes fases. En la segunda semana, el foco está en hidratar, rellenar y suavizar el cabello. Esta ampolla mejora la elasticidad, aportando flexibilidad, manejabilidad y una mejor textura al tacto. La última ampolla actúa sobre el exterior del cabello. Aporta brillo espejo y sedosidad, dejando un acabado más cuidado y visiblemente luminoso. Las ampollas capilares concentradas Deliplus se comercializan en una caja de tres unidades (60 ml en total), con un precio de 3,90 euros. De ese modo, se pueden adquirir tanto en los supermercados de Mercadona en España como en su tienda online, donde están disponibles dentro de su línea de cuidado capilar. Para aplicar correctamente el tratamiento, se debe seguir un proceso sencillo pero específico. Primero, lavar el cabello con champú y aclarar bien con agua. Luego, aplicar la ampolla correspondiente de medios a puntas -en cabellos cortos o finos se puede usar media ampolla-. El producto debe dejarse actuar entre dos y tres minutos antes de aclarar abundantemente. Es importante no aplicar acondicionador ni mascarilla después. La frecuencia recomendada es de una ampolla por semana, siguiendo el orden: Repair, Hydra y Glow. Además, es posible notar una ligera sensación de calor durante la aplicación, lo cual forma parte de la activación de la fórmula. El tratamiento puede utilizarse de forma continuada sin necesidad de periodos de descanso.