Con el objetivo de preservar, proteger y promover la salud de la población, la Seguridad Social ofrece una variedad de prestaciones sanitarias, disponibles tanto bajo demanda como de manera programada o urgente. El Ministerio de Sanidad ha impulsado en los últimos años medidas para ampliar la cobertura de salud visual, aunque actualmente no existe una financiación universal de gafas y lentillas a través de la Seguridad Social. Las ayudas disponibles suelen depender de planes específicos o de la comunidad autónoma. Aunque la cobertura bucodental pública ha sido históricamente limitada, en los últimos años el Sistema Nacional de Salud ha ampliado la atención dental básica y preventiva, especialmente para colectivos vulnerables como menores y mujeres embarazadas. Entre las necesidades sanitarias, la salud bucodental ha sido una de las más afectadas por la falta de cobertura pública integral, lo que ha obligado a muchas familias a recurrir a servicios privados para determinados tratamientos. La cobertura pública se centra en prestaciones básicas y preventivas, que pueden variar según la comunidad autónoma. Entre los tratamientos incluidos se encuentran: Considerando que los tratamientos relacionados con la salud bucodental pueden representar un gasto significativo para muchas familias, es fundamental conocer la cobertura que brinda la Seguridad Social en este ámbito. Quedan fuera de la cobertura general varios tratamientos no considerados esenciales, entre ellos: El propósito del Ministerio de Sanidad es que la cobertura dental proporcionada por la Seguridad Social se amplíe significativamente. Por esta razón, no se establecen límites de edad para acceder a estos tratamientos gratuitos. En los últimos años, se ha observado un aumento en los problemas dentales en la población, lo que ha llevado a que uno de los objetivos del Gobierno de España sea “ampliar los servicios comunes que hasta ahora no estaban disponibles en la sanidad pública, con un enfoque primordialmente preventivo”. La ampliación de la cobertura dental no establece límites estrictos de edad en todos los casos, aunque la prioridad recae en colectivos específicos dentro de la salud bucodental pública. La disponibilidad concreta depende de cada comunidad autónoma. La Seguridad Social prioriza especialmente a menores de edad (con programas que suelen abarcar hasta la adolescencia), mujeres embarazadas y personas con discapacidad o enfermedades oncológicas que requieran tratamientos vinculados a su patología.