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Los controles de tránsito en rutas y ciudades pueden tener consecuencias mucho más severas que una simple multa. En determinadas situaciones, las autoridades están facultadas para retener la licencia de conducir e impedir que el automovilista continúe el viaje hasta regularizar su situación.

La medida alcanza a quienes circulen con documentación irregular, presenten una alcoholemia positiva o tengan el registro suspendido, vencido o adulterado, entre otros casos previstos por la normativa vigente.

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En qué casos pueden retenerte la licencia de conducir

Durante un control vehicular, los agentes de tránsito pueden retirar la licencia de manera preventiva cuando detectan alguna de estas situaciones:

  • La licencia está vencida.
  • El registro fue suspendido por decisión judicial o administrativa.
  • Se presenta una licencia adulterada o falsa.
  • El conductor da positivo en un control de alcoholemia, lo que además impide que continúe manejando.

En el caso de una licencia falsificada, además de las sanciones de tránsito, el conductor puede enfrentar consecuencias penales.

Qué pasa si no llevás la licencia encima

Una situación frecuente es olvidar la licencia al salir de viaje. Aunque esto no implica automáticamente la pérdida del registro, sí puede generar inconvenientes durante un operativo.

Si el conductor no puede acreditar que está habilitado para manejar, los inspectores pueden impedir que continúe circulando hasta verificar la documentación o regularizar la situación. En este punto, la licencia digital disponible en la aplicación Mi Argentina tiene la misma validez que la versión física, siempre que pueda ser verificada correctamente.

Retiran la licencia de conducir.
Retiran la licencia de conducir.

Los documentos obligatorios para circular

Además de la licencia de conducir vigente, quienes circulen por rutas y calles del país deben contar con la siguiente documentación:

  • Licencia correspondiente a la categoría del vehículo.
  • Cédula de identificación del automotor.
  • Comprobante de seguro obligatorio vigente.
  • Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria, cuando corresponda.
  • Patentes reglamentarias correctamente colocadas y legibles.

También es obligatorio que el vehículo cuente con los elementos de seguridad exigidos por la normativa, como matafuego y balizas portátiles (excepto en motocicletas).

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Las infracciones que pueden traer mayores sanciones

Las autoridades recuerdan que algunas conductas representan un riesgo para la seguridad vial y pueden derivar en sanciones más severas que una multa económica.

Entre las principales se encuentran:

  • Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
  • Superar los límites de velocidad.
  • Cruzar semáforos en rojo.
  • Utilizar el celular mientras se conduce.
  • No usar cinturón de seguridad o casco.
  • Participar de picadas ilegales o evadir controles de tránsito.